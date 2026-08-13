ترامپ چطور خبرنگاران را طعمه ترور کرد تا خودش فرار کند؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، در حالی که خبرنگاران و شماری از مقام‌های دولت آمریکا سوار هواپیمای قدیمی ریاست‌جمهوری می‌شدند، ترامپ و تعدادی از دستیارانش با استفاده از یک حاویه انتقال تجهیزات، بدون دیده‌شدن از هواپیما خارج و به یک فروند سی-۳۲ منتقل شدند. هواپیمای ریاست‌جمهوری قدیمی نیز با حضور خبرنگاران و مقام‌هایی از جمله مارکو روبیو، به‌عنوان «هواپیمای طعمه» به مسیر خود ادامه داد.

این جابه‌جایی در شرایطی انجام شد که هم‌زمان با پایان نشست ناتو، حملات آمریکا علیه ایران از سر گرفته شده بود و نگرانی‌های امنیتی درباره تهدید علیه ترامپ مطرح بود. خبرنگاران حاضر در هواپیما از تغییر محل حضور رئیس‌جمهور و سطح تهدید مطلع نشده بودند؛ موضوعی که با اعتراض انجمن خبرنگاران کاخ سفید مواجه شد و این انجمن خواستار بازنگری در پروتکل‌های امنیتی برای حفظ جان خبرنگاران شد.