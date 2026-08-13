یک مقام روس با تکید بر تداوم تلاش‌های مسکو برای حفظ ثبات در قطب شمال، هرگونه تلاش برای حل مسائل این منطقه بدون مشارکت روسیه را بی‌فایده دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، تایید کرد که روسیه به استفاده از تمام ظرفیت‌های خود برای حفظ صلح و ثبات در منطقه قطب شمال ادامه خواهد داد.

او افزود که مسکو برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه سرزمین‌های شمالی خود تلاش خواهد کرد و تاکید کرد که رفع تنش و کاهش احتمال رویارویی در منطقه همچنان اولویت‌های تزلزل‌ناپذیر مسکو است. این مقام روس ادامه داد که تعهد به همکاری و قوانین بین‌المللی یکی از اولویت‌های اصلی آن است که از آن منحرف نخواهد شد.

او به بعد ژئوپلیتیکی مدیریت منطقه اشاره کرد و هرگونه تلاش برای حل مسائل قطب شمال بدون مشارکت روسیه را «بی‌فایده و بی‌معنی» دانست، پیامی روشن مبنی بر اینکه مسکو همچنان شریکی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در شکل‌دهی به آینده این منطقه و مدیریت امور آن است.

منبع: آر تی

برچسب ها: قطب شمال ، قطب شمال روسیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قطبهای زمین باید بکلی غیر نظامی و غیر مسکونی باشن
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