باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، تایید کرد که روسیه به استفاده از تمام ظرفیتهای خود برای حفظ صلح و ثبات در منطقه قطب شمال ادامه خواهد داد.
او افزود که مسکو برای تقویت همکاریهای بینالمللی و توسعه سرزمینهای شمالی خود تلاش خواهد کرد و تاکید کرد که رفع تنش و کاهش احتمال رویارویی در منطقه همچنان اولویتهای تزلزلناپذیر مسکو است. این مقام روس ادامه داد که تعهد به همکاری و قوانین بینالمللی یکی از اولویتهای اصلی آن است که از آن منحرف نخواهد شد.
او به بعد ژئوپلیتیکی مدیریت منطقه اشاره کرد و هرگونه تلاش برای حل مسائل قطب شمال بدون مشارکت روسیه را «بیفایده و بیمعنی» دانست، پیامی روشن مبنی بر اینکه مسکو همچنان شریکی ضروری و اجتنابناپذیر در شکلدهی به آینده این منطقه و مدیریت امور آن است.
منبع: آر تی