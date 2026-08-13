باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، تایید کرد که روسیه به استفاده از تمام ظرفیت‌های خود برای حفظ صلح و ثبات در منطقه قطب شمال ادامه خواهد داد.

او افزود که مسکو برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه سرزمین‌های شمالی خود تلاش خواهد کرد و تاکید کرد که رفع تنش و کاهش احتمال رویارویی در منطقه همچنان اولویت‌های تزلزل‌ناپذیر مسکو است. این مقام روس ادامه داد که تعهد به همکاری و قوانین بین‌المللی یکی از اولویت‌های اصلی آن است که از آن منحرف نخواهد شد.

او به بعد ژئوپلیتیکی مدیریت منطقه اشاره کرد و هرگونه تلاش برای حل مسائل قطب شمال بدون مشارکت روسیه را «بی‌فایده و بی‌معنی» دانست، پیامی روشن مبنی بر اینکه مسکو همچنان شریکی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در شکل‌دهی به آینده این منطقه و مدیریت امور آن است.

منبع: آر تی