شهروندخبرنگار ما فیلمی از عشق و ارادت مردم شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان بعد از شنیدن نام امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز در تقویم ما مصادف با سالروز شهادت امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) ثبت شده است. در این روز مردم دیندار و متدین کشورمان جامه سیاه به تن می‌کنند و با برگزاری مراسم سوگواری به ساحت مقدس شاه خراسان ادای احترام می‌کنند. اما شعله عشق و ارادت به این امام رئوف در دل‌ها هیچ گاه خاموش نمی‌شود، مردمانی که با چشمانی اشکبار دل‌های خود را آستان مقدسش گره زدند تا مرهمی بر دل‌های شکسته شان باشد. در این روز چایخانه امام رضا (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت و خادمان امام هشتم شیعیان میزبان عزاداران شدند و از آنها پذیرایی کردند.

شهروندخبرنگار ما به همین مناسبت فیلمی از حال و هوای مردم شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان بعد از شنیدن نام امام مهربانی‌ها را به نمایش گذاشت.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

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