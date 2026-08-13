باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو هفته پس از آنکه ایتالیا توافقنامه شنگن را با اسپانیا به حالت تعلیق درآورد، «ماتئو پیانتدوزی» وزیر کشور ایتالیا تصریح کرد تا زمانی که بحران مهاجرت ادامه داشته باشد، این تعلیق ادامه خواهد داشت.
پیانتدوزی در کمیسیون شنگن پارلمان ایتالیا گفت: «ما تحولات را با دقت زیر نظر داریم» و افزود که این تعلیق تنها زمانی لغو خواهد شد که خطرات امنیتی برای ایتالیا بهطور کامل برطرف شده باشد.
وزیر کشور ایتالیا ادعاها مبنی بر اینکه رم از این وضعیت برای فشار سیاسی بر مادرید استفاده میکند، را رد کرد و گفت «هدف اصلی» دولت، حفاظت از امنیت ملی است.
او همچنین گفت که تصمیم ایتالیا مطابق با قوانین اتحادیه اروپا بوده و یادآور شد که دیگر کشورهای اروپایی نیز پیشتر اقدامات مشابهی اتخاذ کردهاند.
بحران مهاجرت در اروپا از دو هفته پیش آغاز شد. در آن زمان حدود ۶۰ هزار مهاجر آفریقایی تبار تلاش کردند از مرز مراکش وارد منطقه سبته شوند. سبته در شمال آفریقا وارد شده، اما بخشی از قلمرو اسپانیا به حساب میآید.
در آن زمان، ایتالیا اعلام کرد که توافق شنگن با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورده و بهطور موقت کنترلهای مرزی برای مسافران ورودی از اسپانیا را بازمیگرداند. این تصمیم بدان معناست که مسافران این مسیرها باید مدارک سفر خود را ارائه کنند.
ایتالیا با اسپانیا مرز زمینی مشترک ندارد، اما این اقدام بر افرادی که با هواپیما یا کشتی بین دو کشور سفر میکنند تأثیر میگذارد.
شایان ذکر است که از دو هفته پیش، اسپانیا و مراکش اکثر قریب به اتفاق مهاجران را بازگرداندهاند، اما گفته میشود حدود ۵ هزار نفر آنها همچنان در سبته هستند.
منبع: آناتولی