باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امیرحسین نقی‌مهر" بابیان اینکه کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و با ارسال پیام‌هایی با مضمون «عکس یادگاری رو ببین» اقدام به ارسال فایل‌های آلوده و بدافزار می‌کنند.

وی افزود: این فایل‌ها که ممکن است در ظاهر یک عکس یا فایل عادی به نظر برسند، می‌توانند حاوی بدافزار بوده و پس از نصب، زمینه دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات شخصی، پیام‌ها، مخاطبان و حتی اطلاعات و حساب‌های بانکی کاربران را فراهم کنند.

رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: شهروندان به هیچ عنوان نباید فایل‌های ناشناس و مشکوک، به‌ویژه فایل‌های نصبی با پسوند APK و موارد مشابه را دانلود و نصب کنند و لازم است پیش از باز کردن یا نصب هرگونه فایل دریافتی، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، کاربران ضمن خودداری از دانلود و نصب فایل، نسبت به حذف پیام اقدام کرده و فرستنده را از احتمال هک یا سوءاستفاده از حساب کاربری وی مطلع کنند تا از گسترش این شیوه کلاهبرداری و آلوده شدن سایر کاربران جلوگیری شود.

منبع:اطلاع رسانی پلیس