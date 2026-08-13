رئیس پلیس فتا گیلان از کلاهبرداری با ترفند «عکس‌های یادگاری» در فضای مجازی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امیرحسین نقی‌مهر" بابیان اینکه کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و با ارسال پیام‌هایی با مضمون «عکس یادگاری رو ببین» اقدام به ارسال فایل‌های آلوده و بدافزار می‌کنند.

 وی افزود: این فایل‌ها که ممکن است در ظاهر یک عکس یا فایل عادی به نظر برسند، می‌توانند حاوی بدافزار بوده و پس از نصب، زمینه دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات شخصی، پیام‌ها، مخاطبان و حتی اطلاعات و حساب‌های بانکی کاربران را فراهم کنند.

 رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: شهروندان به هیچ عنوان نباید فایل‌های ناشناس و مشکوک، به‌ویژه فایل‌های نصبی با پسوند APK و موارد مشابه را دانلود و نصب کنند و لازم است پیش از باز کردن یا نصب هرگونه فایل دریافتی، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

 این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، کاربران ضمن خودداری از دانلود و نصب فایل، نسبت به حذف پیام اقدام کرده و فرستنده را از احتمال هک یا سوءاستفاده از حساب کاربری وی مطلع کنند تا از گسترش این شیوه کلاهبرداری و آلوده شدن سایر کاربران جلوگیری شود.

 منبع:اطلاع رسانی پلیس

برچسب ها: پلیس ، کلاهبرداری
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