باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مراسم سنتی نخلبرداری و شبیهگردانی که در حسینیه آلاحمد با حضور هیئتهای عزاداربرگزار شد، با اجرای تعزیهخوانی و آیین نخلبرداری همراه بود.
مراسم نخلبرداری در محله تاریخی بغدادآباد سفلی، از ویژگیهای منحصربهفرد عزاداری در شهرستان مهریز محسوب میشود که با مشارکت فعال هیئتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم انجام میگیرد.
علاوه بر مرکز شهرستان، این آیینهای سنتی در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی مهریز نیز با حضور مردم برگزار شد. در این مراسم، خیل عظیم عزاداران با حرکت زیر نخل و چرخاندن آن به دور حسینیه، به تجلی مظلومیت اهلبیت (ع) پرداختند. طبق سنت دیرینه، در این آیین جمعی از سادات در مقدم صف قرار میگیرند و پس از اتمام چرخش نخل، عزاداران با رعایت سنتهای محلی به دور نخل حرکت میکنند.
در کنار این مراسمهای آیینی، سخنرانیهای مذهبی در رثای حضرت امام موسی کاظم (ع) نیز در مساجد و اماکن مقدسه از جمله امامزادگان سید غیاثالدین، سید شمسالدین و شاه صفیالدین برگزار شد.
شایان ذکر است شهرستان مهریز با جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر، دارای بیش از ۳۵۰ باب مسجد و حسینیه و بالغ بر ۶۰ نخل است که نقش مهمی در حفظ و تداوم این سنتهای مذهبی ایفا میکنند.