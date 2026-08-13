باشگاه خبرنگاران جون؛ مینا عظیمی - یک مقام لبنانی روز پنجشنبه صحت گزارش رویترز مبنی بر توافق لبنان با رژیم تروریستی اسرائیل بر سر فهرستی از کشورهایی که میتوانند برای تایید خلع سلاح حزبالله نیرو اعزام کنند را رد و تاکید کرد که بیروت جزئیات و تحولات مربوط به این موضوع را مستقیما با واشنگتن دنبال میکند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که لبنان و اسرائیل بر سر یک فهرست کوتاه به توافق رسیدهاند و روز چهارشنبه به نقل از سه منبع، اعلام کرد که این فهرست شامل انگلیس، ایتالیا، سوئیس و اندونزی به عنوان کشورهایی است که میتوانند به طور بالقوه در سازوکار تایید مشارکت کنند.
رویترز به نقل از این مقام لبنانی تایید کرد که چنین توافقی وجود ندارد و بیروت همچنان در حال مذاکره با آمریکا در مورد این موضوع است.
این پرونده با توافقی که با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن حاصل شد، مرتبط است که خروج تدریجی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از جنوب لبنان را به اتخاذ تدابیری از سوی دولت لبنان برای «تایید خلع سلاح همه گروههای مسلح غیردولتی» مرتبط میکرد، در حالی که حزبالله که عضوی از این توافق نبود، بار دیگر قاطعانه این توافق و هرگونه نقض سلاحهای خود و سلاحهای مقاومت را رد کرد.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که در دور جلساتی که هفته گذشته در رم بین طرفهای لبنانی و اسرائیلی، تحت نظارت آمریکا، برگزار شد، ایده «تایید شخص ثالث» از «عملیات پاکسازی» و رویههای انجام شده توسط ارتش لبنان مورد بحث قرار گرفت، بدون اینکه به جزئیاتی در مورد وجود فهرست خاص یا رسما تایید شده از کشورها اشاره کند.
منبع: المیادین