باشگاه خبرنگاران جوان - باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

در نخستین پخش این باکس پس از بازگشت به آنتن، بامداد جمعه ۲۳ مرداد ماه از ساعت ۲۴، سریال ژاپنی «آخرین مبارز سامورایی» محصول سال ۲۰۲۵ روی آنتن خواهد رفت.

این مجموعه در اواخر قرن نوزدهم ژاپن روایت می‌شود؛ جایی که مسابقه‌ای رزمی با جایزه ۱۰۰ هزار ین برگزار می‌شود. «شوجیرو»، سامورایی‌ای که دخترش را بر اثر بیماری از دست داده و همسرش نیز در آستانه مرگ قرار دارد، برای نجات تنها عضو باقی‌مانده خانواده‌اش وارد رقابتی مرگبار می‌شود.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز» تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت از تماشای سریال را برای مخاطبان خود فراهم کند؛ تجربه‌ای که امکان دنبال کردن پیوسته داستان و غرق شدن در فضای دراماتیک مجموعه‌های تلویزیونی را در ساعات شبانه و بامدادی مهیا می‌سازد.