باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت موکب دار عراقی از تشییع پیکر رهبر شهید در این کشور + فیلم

یکی از موکب داران اربعین حسینی، از استقبال بی نظیر از پیکر مطهر رهبر شهید و تشییع پیکر ایشان در خیل جمعیت عراقی‌ها روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موکب دار اربعین حسینی، در مجموعه مستند «ماجرای تنگه ۲» روایتگر روزی شد که پیکر رهبر شهید انقلاب در میان خیل جمعیت عراقی‌ها تشییع شد و به حرم مطهر سیدالشهدا (ع) رسید.

مطالب مرتبط
روایت موکب دار عراقی از تشییع پیکر رهبر شهید در این کشور + فیلم
young journalists club

اربعینی به یاد رهبر شهید + فیلم

روایت موکب دار عراقی از تشییع پیکر رهبر شهید در این کشور + فیلم
young journalists club

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم

روایت موکب دار عراقی از تشییع پیکر رهبر شهید در این کشور + فیلم
young journalists club

دو تشییع تاریخی، دو تصویر از بدرقه رهبران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم
۵۱۵

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم
۵۱۱

تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۳۶۰

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۰۶

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۲۹۲

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha