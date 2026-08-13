طا‌ها نوجوان در دسته ۹۵+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا موفق به کسب سه مدال طلا و ثبت چندین رکورد آسیا و جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند، نمایندگان ایران در دسته ۹۵+ کیلوگرم نوجوانان به روی تخته رفتند و طا‌ها نوجوان با عملکردی درخشان موفق به کسب سه مدال طلا و ثبت چندین رکورد آسیا و جهان شد.

طا‌ها نوجوان در حرکت یک‌ضرب کار خود را با مهار موفق وزنه‌های ۱۶۵ و ۱۷۰ کیلوگرم آغاز کرد و در سومین تلاش نیز وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را بالای سر برد. او با این رکورد ضمن کسب مدال طلای یک‌ضرب، رکورد آسیا و جهان این رده سنی را نیز به نام خود ثبت کرد.

نماینده ایران در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم موفق به ثبت ۲۱۵ کیلوگرم شد. او در تلاش سوم بار دیگر وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی را انتخاب کرد، اما آن را از دست داد.

با این حال، همان رکورد ۲۱۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلای دوضرب کافی بود و طا‌ها نوجوان با ثبت مجموع ۳۹۱ کیلوگرم، طلای مجموع را نیز از آن خود کرد.

این وزنه‌بردار نوجوان با رکورد ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب، رکورد دوضرب و مجموع جهان را نیز به نام خود ثبت کرد تا یکی از درخشان‌ترین نمایش‌های کاروان ایران در این رقابت‌ها را به ثبت برساند.

در همین دسته، پوریا عباسپوریان نیز عملکرد قابل توجهی داشت. او در یک‌ضرب هر سه وزنه ۱۵۸، ۱۶۶ و ۱۷۵ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و به مدال نقره رسید.

عباسپوریان در دوضرب نیز وزنه‌های ۱۹۵ و ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش سوم روی وزنه ۲۱۴ کیلوگرم موفق نبود. او با مجموع ۳۱۸ کیلوگرم، دو مدال نقره دیگر در دوضرب و مجموع به دست آورد.

به این ترتیب، سهم ایران در دسته ۹۵+ کیلوگرم نوجوانان، سه طلای طا‌ها نوجوان و سه نقره پوریا عباسپوریان بود.

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ماشالله
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