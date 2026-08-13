باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «دیدار آخر» به تهیهکنندگی و کارگردانی هادی نعمتاللهی و محصول مرکز مستند سوره، روایتی متفاوت از آیین تشییع رهبر انقلاب در تهران ارائه میکند؛ مستندی که اینبار تلاش دارد بخشی از ماندگارترین لحظات این واقعه را از دریچه «صدا» و شنیدن روایتهای ثبتشده از این مراسم به تصویر بکشد.
مستند «دیدار آخر» پنجشنبه ۲۲ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
این اثر مستند با فاصله گرفتن از روایتهای معمول تصویری از مراسم تشییع، توجه ویژهای به صداهای حاضر در این رویداد دارد؛ صداهایی که در کنار تصاویر، بخشی از حافظه جمعی یک واقعه تاریخی را شکل میدهند. در «دیدار آخر» تلاش شده است تا مخاطب نهتنها آنچه را در مراسم تشییع رخ داده ببیند، بلکه فضای حاکم بر این مراسم را از خلال صداهای ثبتشده نیز تجربه کند.
برای ثبت این وجه متفاوت از مراسم، پنج گروه صدابرداری حرفهای در نقاط مختلف مستقر شدند و بهصورت تخصصی به ضبط و ثبت صداهای ماندگار این ایام پرداختند. صداهای جمعیت، نوحهها، شعارها، زمزمهها و دیگر اصواتی که در متن این واقعه تاریخی شکل گرفتهاند، در این مستند نقش محوری دارند و به عنوان یکی از عناصر اصلی روایت مورد استفاده قرار گرفتهاند.
این رویکرد باعث شده «دیدار آخر» به جای بازگویی صرف یک واقعه، تلاشی برای ثبت بخشی از فضای حسی و عاطفی تشییع باشد؛ فضایی که بسیاری از لحظات آن تنها در قاب تصویر خلاصه نمیشود و صداهای آن نیز بخشی جداییناپذیر از خاطره جمعی حاضران و مخاطبان این رویداد است.
«دیدار آخر» همچنین نخستین اثر از مجموعه تولیدات مرکز مستند سوره با موضوع تشییع رهبر انقلاب است؛ مجموعهای که با رویکردهای مختلف تلاش خواهد کرد ابعاد و روایتهای متنوع این رویداد را ثبت و به مخاطبان ارائه کند.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی هادی نعمتاللهی و محصول مرکز مستند سوره، پنجشنبه ۲۲ مرداد، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.