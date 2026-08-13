باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید که کشورش برای عبور از فصل زمستان به ۵ درصد از ذخایر موشکهای پاتریوت آمریکا نیاز دارد.
زلنسکی در مصاحبهای با شبکه سیانان به کمبود تجهیزات نظامی در کشورش و افزایش ذخایر روسیه اشاره کرد و گفت: «اوکراین امسال به اندازه ۴۰ درصد رهگیرهای پارسال را دریافت کرده است؛ در حالی که روسیه ماهیانه دو برابر بیشتر از گذشته موشک بالستیک شلیک میکند».
او گفت: «امسال از شرکای آمریکاییمان میخواهم ۵ درصد از موشکهایی را که در ذخایر خود دارند به ما بفروشند».
زلنسکی افزود: «اگر ۵ درصد را به ما بفروشند، از زمستان عبور خواهیم کرد. اگر بتوانند ۱۰ درصد بفروشند، تمام موشکهای بالستیک روسیه را منهدم خواهیم کرد.» او گفت اوکراین در حال حاضر تنها یک درصد از این میزان را در اختیار دارد.
اظهارات رئیسجمهور اوکراین در حالی مطرح شده که سیانان اوایل ماه جاری گزارش داده بود ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، تقریباً ۸۰ درصد از ذخایر حیاتی موشکهای رهگیر و حدود نیمی از موشکهای پاتریوت خود را مصرف کرده است.
کارشناسان میگویند با آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، اوکراین از فهرست اولویتهای واشنگتن به طور کلی خارج شده است. زلنسکی پیش از این نیز از کاهش ذخایر موشکهای پاتریوت شکایت کرده بود.
منبع: آناتولی