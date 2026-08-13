زلنسکی از آمریکا خواست ۵ درصد از ذخایر موشک‌های پاتریوت خود را به کی‌یف بفروشد تا این کشور بتواند زمستان پیش‌رو را پشت سر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که کشورش برای عبور از فصل زمستان به ۵ درصد از ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا نیاز دارد.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان به کمبود تجهیزات نظامی در کشورش و افزایش ذخایر روسیه اشاره کرد و گفت: «اوکراین امسال به اندازه ۴۰ درصد رهگیر‌های پارسال را دریافت کرده است؛ در حالی که روسیه ماهیانه دو برابر بیشتر از گذشته موشک بالستیک شلیک می‌کند».

او گفت: «امسال از شرکای آمریکایی‌مان می‌خواهم ۵ درصد از موشک‌هایی را که در ذخایر خود دارند به ما بفروشند».

زلنسکی افزود: «اگر ۵ درصد را به ما بفروشند، از زمستان عبور خواهیم کرد. اگر بتوانند ۱۰ درصد بفروشند، تمام موشک‌های بالستیک روسیه را منهدم خواهیم کرد.» او گفت اوکراین در حال حاضر تنها یک درصد از این میزان را در اختیار دارد.

اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین در حالی مطرح شده که سی‌ان‌ان اوایل ماه جاری گزارش داده بود ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، تقریباً ۸۰ درصد از ذخایر حیاتی موشک‌های رهگیر و حدود نیمی از موشک‌های پاتریوت خود را مصرف کرده است.

کارشناسان می‌گویند با آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، اوکراین از فهرست اولویت‌های واشنگتن به طور کلی خارج شده است. زلنسکی پیش از این نیز از کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت شکایت کرده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، پاتریوت ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
نشریه آمریکایی: نیروهای اوکراین از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه استفاده می‌کنند
زلنسکی: اوکراین طرحی را برای پایان دادن به جنگ ارائه کرده است
ترکیه ممکن است پیشنهاد ایجاد دو کریدور امنیتی در دریای سیاه را بدهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
آخرین اخبار
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است
سوئیس روایتی از بازماندگان غزه را به اسکار می‌فرستد
گرینلند حفاری شرکت نفتی مرتبط با ترامپ را به تعویق انداخت
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن جایگزین می‌شود
زلنسکی برای تأمین موشک‌های پاتریوت درخواست کمک کرد
لبنان توافق درباره کشور‌های ناظر خلع سلاح حزب‌الله را رد کرد
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داد
ایتالیا فعلا توافق شنگن با اسپانیا را در حالت تعلیق نگه می‌دارد