رییس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد در جاده کرج - چالوس به علت ترافیک سنگین در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهارکرد: این ممنوعیت تردد از مسیر جنوب به شمال اعمال شده و تردد از شمال به جنوب یک طرفه شده است.

وی اضافه کرد: به دلیل بار برگشت سفر اکنون ترافیک از محدوده آدران تا میدان امیر کبیر سنگین است.

کرمی گفت: مسافرانی که قصد سفر به شمال کشور را دارند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

رییس پلیس راه البرز خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش پراکنده ، احتمال سقوط سنگ در جاده کرج - چالوس متصور است و مسافران در حاشیه جاده توقف نکنند.

کرمی اضافه کرد: پایگاههای ثابت و سیار پلیس در قالب اجرای این طرح با کمک تیم های گشت پلیس راه و پاس پیاده وضعیت ترافیکی جاده‌های استان البرز را رصد می‌کنند.

منبع:پلیس راه البرز