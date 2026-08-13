جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر ضرورت تقویت اشراف اطلاعاتی، هوشیاری کارکنان انتظامی و مرزبانی، آموزش و انضباط سازمانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی عصر پنجشنبه در کمیسیون عملیات انتظامی سیستان و بلوچستان مقابله با دارندگان سلاح غیرمجاز، جمعآوری سلاحهای غیرمجاز و برخورد با استفاده غیرمجاز از سلاحهای مجاز را از اولویتهای انتظامی برشمرد و گفت: جلب رضایت مردم از وظایف ذاتی انتظامی است و باید در مسیر خدمت، رضایتمندی مردم بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی بر مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور تأکید کرد و افزود: در حوزه سرقت نیز باید با برنامهریزی دقیق، تدوین طرحهای مقابلهای ویژه، برخورد با سارقان خرد و کلان و انهدام باندهای مجرمانه، اقدامات مؤثر و هدفمند انجام شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا را از خطوط قرمز انتظامی عنوان کرد و خواستار برخورد جدی و قانونی با این موارد شد.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و اقتدار کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت و تحت فرماندهی رهبر انقلاب و با عنایت خداوند، ضرباتی تاریخساز به دشمن وارد کرده و آنان را به هراس و عقبنشینی واداشتهاند؛ امروز نیز انتظامی کشور در کنار سایر نیروهای مسلح، در مسیر دفاع از امنیت و مقابله با تهدیدات ایستاده است.
رئیس بازرسی فراجا نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی کارکنان در اجرای مأموریتها،گفت: حفظ جان و سلامت کارکنان انتظامی باید همواره یکی از اولویتهای اصلی فرماندهان و مسئولان باشد و تمامی مأموریتها با رعایت دقیق ضوابط و دستورالعملهای ایمنی انجام شود.
سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اهمیت رعایت چهار مؤلفه اساسی ایمنی در مأموریتهای انتظامی، بر استفاده صحیح و مستمر از جلیقه ضدگلوله، کلاه ایمنی و تجهیزات امدادی تاکید کرد و افزود: چهارمین مولفه آهنگ حرکت و نحوه پیشروی متناسب با شرایط مأموریت است که باید با دقت و بر اساس ارزیابی صحنه، تهدیدات و شرایط محیطی تعیین شود.
وی بر نقش بازرسی در پیشگیری از حوادث و ارتقای آمادگی عملیاتی، خواستار نظارت مستمر بر رعایت الزامات ایمنی، رفع نواقص و آموزش کارکنان تاکید کرد.
رئیس بازرسی فراجا در کمیسیون عملیات انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی نباید صرفاً در زمان بازرسی مورد توجه قرار گیرد بلکه باید به یک فرهنگ سازمانی و جزء جداییناپذیر اجرای تمامی مأموریتهای انتظامی تبدیل شود.
منبع: فراجا