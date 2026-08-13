جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر ضرورت تقویت اشراف اطلاعاتی، هوشیاری کارکنان انتظامی و مرزبانی، آموزش و انضباط سازمانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی عصر پنجشنبه در کمیسیون عملیات انتظامی سیستان و بلوچستان مقابله با دارندگان سلاح غیرمجاز، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و برخورد با استفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز را از اولویت‌های انتظامی برشمرد و گفت: جلب رضایت مردم از وظایف ذاتی انتظامی است و باید در مسیر خدمت، رضایتمندی مردم به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور تأکید کرد و افزود: در حوزه سرقت نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، تدوین طرح‌های مقابله‌ای ویژه، برخورد با سارقان خرد و کلان و انهدام باندهای مجرمانه، اقدامات مؤثر و هدفمند انجام شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا را از خطوط قرمز انتظامی عنوان کرد و خواستار برخورد جدی و قانونی با این موارد شد.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و اقتدار کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت و تحت فرماندهی رهبر انقلاب و با عنایت خداوند، ضرباتی تاریخ‌ساز به دشمن وارد کرده و آنان را به هراس و عقب‌نشینی واداشته‌اند؛ امروز نیز انتظامی کشور در کنار سایر نیروهای مسلح، در مسیر دفاع از امنیت و مقابله با تهدیدات ایستاده است.

تأکید رئیس بازرسی فراجا بر رعایت الزامات ایمنی در مأموریت‌های انتظامی

رئیس بازرسی فراجا نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی کارکنان در اجرای مأموریت‌ها،گفت: حفظ جان و سلامت کارکنان انتظامی باید همواره یکی از اولویت‌های اصلی فرماندهان و مسئولان باشد و تمامی مأموریت‌ها با رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های ایمنی انجام شود.

سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اهمیت رعایت چهار مؤلفه اساسی ایمنی در مأموریت‌های انتظامی، بر استفاده صحیح و مستمر از جلیقه ضدگلوله، کلاه ایمنی و تجهیزات امدادی تاکید کرد و افزود: چهارمین مولفه آهنگ حرکت و نحوه پیشروی متناسب با شرایط مأموریت است که باید با دقت و بر اساس ارزیابی صحنه، تهدیدات و شرایط محیطی تعیین شود.

وی بر نقش بازرسی در پیشگیری از حوادث و ارتقای آمادگی عملیاتی، خواستار نظارت مستمر بر رعایت الزامات ایمنی، رفع نواقص و آموزش کارکنان تاکید کرد.

رئیس بازرسی فراجا در کمیسیون عملیات انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی نباید صرفاً در زمان بازرسی مورد توجه قرار گیرد بلکه باید به یک فرهنگ سازمانی و جزء جدایی‌ناپذیر اجرای تمامی مأموریت‌های انتظامی تبدیل شود.

منبع: فراجا