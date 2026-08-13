تیم ملی وزنه برداری دختران ایران در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا برای نخستین بار در تاریخ به مقام نایب قهرمانی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در رقابتی نزدیک با ۵۳۴ امتیاز برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستادند.

در رده بندی امتیازی این رقابت‌ها تیم قزاقستان با ۵۵۱ امتیاز قهرمان نوجوانان آسیا شد و تیم ازبکستان میزبان با ۵۱۴ امتیاز، بعد از قزاقستان و ایران روی سکوی سوم تیمی ایستاد. تیم ملی نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات موفق به کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز شد.

همچنین در پایان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش پسران، تیم پسران ایران بعد از ازبکستان میزبان روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

در رده بندی امتیازی مسابقات نوجوانان پسران آسیا، ازبکستان با ۵۵۳ امتیاز قهرمان شد و تیم نوجوانان ایران که با یک وزنه‌بردار کمتر به تاشکند اعزام شده بود با ۵۳۰ امتیاز روی سکوی دوم تیمی ایستاد. قزاقستان هم با ۵۰۶ امتیاز سوم شد.

تیم ملی نوجوانان ایران در بخش پسران موفق به کسب ۹ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز شد.

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه برداری نوجوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر فرزندان عزیز ایران .
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
افرین به دختران وزنه بردار کشورمون ایران عزیزوم 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۱:۳۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تاسف تاسف.....؟!
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