مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: برای دومین روز پیاپی سرعت وزش باد در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رفت و سرعت باد در این شهرستان به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: در پی وزش باد شدید در شمال استان، سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۲۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳ هزار متر کاهش پیدا کرد.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک انتظار می‌رود.

حیدری تصریح کرد: طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز از اواسط روز تا اوایل شب وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع هواشناسی استان