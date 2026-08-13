مسجدسلیمان؛ نقطه آغاز عصر نفت در غرب آسیا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کشف نفت در چاه شماره یک مسجدسلیمان در سال ۱۹۰۸، آغازگر زنجیرهای از اکتشافات نفتی بود که طی چند دهه، وجود ذخایر عظیم نفت در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس را آشکار کرد. این روند با کشف نفت در عراق در سال ۱۹۲۷ ادامه یافت و پس از آن، بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عمان نیز به جمع کشورهای نفتخیز منطقه پیوستند. کشف نفت در میدان دمام عربستان در سال ۱۹۳۸، نقطه عطفی در شکلگیری صنعت نفت این کشور و بعدها شرکت آرامکو بود؛ شرکتی که ابتدا با مشارکت آمریکاییها شکل گرفت و در دهههای بعد به مالکیت کامل عربستان درآمد.
در همین دوره، آبادان به یکی از مراکز مهم صنعت نفت و آموزش تخصصی تبدیل شد و دانشگاه صنعت نفت ایران نیز در سال ۱۹۳۹ فعالیت خود را آغاز کرد؛ دانشگاهی که قدمت آن تقریباً همزمان با شکلگیری صنعت نفت در کشورهای نفتخیز جنوبی خلیج فارس است. در نهایت، طی حدود چهار دهه، مشخص شد که ذخایر نفتی نه تنها در شمال خلیج فارس، بلکه در سراسر هشت کشور حاشیه خلیج فارس گسترده است.