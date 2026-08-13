آمریکا ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» را به آسیای غربی اعزام می‌کند تا جایگزین ناو «آبراهام لینکلن» شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال آماده‌سازی برای اعزام ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» به آسیای غربی است تا در چارچوب یک برنامه چرخشی از پیش تعیین‌شده، جایگزین ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» شود. 

ناو لینکلن با حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی بیش از هشت ماه است در دریا حضور دارد و حدود ۲۵۰ روز پیاپی را بدون توقف در خشکی سپری کرده؛ موضوعی که خانواده‌های خدمه و برخی اعضای کنگره آمریکا درباره تأثیر آن بر سلامت روان نیرو‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.  

این ناو در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) سال گذشته سن‌دیگو را ترک کرده و در ابتدا قرار بود در اقیانوس آرام مستقر شود، اما پس از آغاز جنگ علیه ایران، به آسیای غربی اعزام شد.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵ هزار خدمه ناو لینکلن از زمان آغاز مأموریت تاکنون تنها دو روز را در خشکی سپری کرده‌اند. مأموریت ناو ابتدا قرار بود در ماه مه پایان یابد، اما با ادامه جنگ علیه ایران، چند بار تمدید شده است.

اخیرا رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه سلامت روان خدمه ناو لینکلن به شدت تحت تاثیر ماموریت طولانی قرار گرفته و اخیر چند نفر از آن‌ها قصد خودکشی داشته‌اند.

برچسب ها: ناو هواپیمابر ، جورج واشنگتن ، آبراهام لینکلن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
کابوس دخترکان مظلوم مینابی تا آخر عمر رهایشان نخواهد کرد و تنها راه خلاصیشان همین خودکشی است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سرنوشت جرج واشنگتن همان سرنوشت آبراهام لینکلن هست

خودکشی و خوراک کوسه ها شدن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
باید موشک های زیبا مون را بزنیم وسط این ناوگان دریایی آمریکایی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
نیروهای محترم مسلح، موشکها را آماده کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
لکه نفتی توی خلیج فارس کی جوابگو هست در جزیره ایران دیده میشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
کشتی آبراهام لینکلن رفت چون نمی توانست در مقابله ی با بیش از ۲هزار پهباد و دو هزار موشک غول پيکر و وکوسه های انفجاری ربات هدف زن کاری انجام دهد. تمامی اينها بیش از ۲۰ هزار کیلومتر برد دارند وقدرت تخريب ویرانگری را دارند و قادرند کشتی‌های غول پیکر وزیردریایی جنگی را نابود کنند. ایران اسلامی قدرت اول‌ جهان است. دوران‌ تحریم ایران اسلامی تمام شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
طبق اطلاعات سری این ناو داخل دریا غرق شده و تمامی خدمه آن بحمدالله کشته شده اند و ما پیروز شدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
این شکست مفتضحانه امریکاست که باید به دنیا مخابره بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اللهم اشغل الظالمین باظالمین
خدایا ظتلمین را بخودشان مشغول کن
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۱۰
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