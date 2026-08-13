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چه میزان از تولید نفت و گاز جهان مربوط به غرب آسیا است؟ + فیلم

در شعاع ۱۱۰۰ کیلومتری بوشهر، بخش قابل‌توجهی از مهم‌ترین ذخایر انرژی غرب آسیا متمرکز شده؛ به‌گونه‌ای که حدود ۵۵ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت و ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان در این پهنه جغرافیایی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد که اگر بوشهر را مرکز یک دایره با شعاع ۱۱۰۰ کیلومتر در نظر بگیریم، این دایره بخش عمده‌ای از میادین بزرگ نفت و گاز هشت کشور نفت‌خیز منطقه غرب آسیا را دربر می‌گیرد. این تمرکز کم‌نظیر، جایگاه بوشهر و خلیج فارس را در نقشه انرژی جهان برجسته می‌کند.

بر اساس این برآورد، از مجموع حدود ۱۸۰۲ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، نزدیک به ۵۵ درصد در همین محدوده قرار دارد؛ همچنین حدود ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان در این پهنه متمرکز است. به بیان دیگر، یک دایره با مرکزیت بوشهر بخش بزرگی از ثروت انرژی جهان را در خود جای داده است.

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