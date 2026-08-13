مقامات گرینلند برخلاف ادعای نماینده ترامپ با استناد به تکمیل‌نشدن ارزیابی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، مجوز حفاری شرکت انرژی گرینلند را صادر نکردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات گرینلند یک شرکت نفتی آمریکایی مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مجبور کردند عملیات حفاری در قلمرو قطب شمال خود را به تعویق بیندازد و ادعا‌ها و اظهارات فرستاده ترامپ مبنی بر توانایی آمریکایی‌ها برای شروع استخراج نفت خام از این جزیره تا سال آینده را نادیده گرفتند.

تنها یک هفته قبل از اینکه قرار بود شرکت انرژی گرینلند حفاری اولین چاه‌های خود را در توندرا آغاز کند، اما دولت محلی اعلام کرد: «رویه‌های نظارتی زیست‌محیطی و اجتماعی لازم را نمی‌توان تکمیل کرد و بنابراین نمی‌توان مجوز‌های لازم را قبل از تاریخ تعیین‌شده توسط شرکت برای شروع حفاری دریافت کرد.»

مقامات گرینلند نگران بازه زمانی محدود برای ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی هستند، زیرا مقامات باید تصمیم بگیرند که آیا حفاری در یک تالاب حفاظت‌شده که محل زندگی پرندگان نادر و گاومیش‌های مشک است و شکارچیان محلی به آن وابسته‌اند را تایید کنند یا خیر.

دولت و شرکت تایید کردند که زودترین تاریخ برای شروع عملیات حفاری زمستان ۲۰۲۷ خواهد بود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تنش‌ها در ساحل شرقی گرینلند پس از فرود تجهیزات حفاری شرکت انرژی گرینلند در ساحل در ژوئیه گذشته بدون اخذ مجوز لازم، تشدید و باعث «هشدار شدید» مقامات محلی شد.

رابرت پرایس، مدیرعامل این شرکت، پیش از این ادعا کرده بود که مجوز رسمی برای فرود را دریافت کرده است و وجود یک ذخیره نفتی تریلیون دلاری در منطقه «جیمسون لند» را تبلیغ کرده بود.

تصمیمات نظارتی گرینلند با انتظارات جف لندری، فرماندار لوئیزیانا، که ترامپ او را به عنوان فرستاده خود به گرینلند منصوب کرده است، در تضاد است. لندری پس از سفر ماه مه گذشته خود اظهار داشت که «تولید نفت می‌تواند ظرف ۱۰ ماه آغاز شود تا بحران انرژی ناشی از حمله آمریکا به ایران را کاهش دهد» و درخواست‌های توسعه‌طلبانه خود را برای «الحاق گرینلند به آمریکا» تکرار کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جزیره گرینلند ، دونالد ترامپ
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