باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در برخی محورهای اصلی کشور روان است، اما در تعدادی از محورهای پرتردد، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدودههای مرزنآباد تا مجلار و آدران تا بیلقان گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدودههای بایجان، شاهاندشت، گزنگ، رینه، پیست آبعلی و شهر رودهن وجود دارد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب در محدوده شهر دماوند گزارش شده است.
به گفته وی، در آزادراه قزوین ـ رشت نیز ترافیک سنگین در حدفاصل سهراهی سنگر تا شاهعباس و همچنین محدوده دستکَن تا شهر رودبار مشاهده میشود.
محرابینیا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده جاجرود و آزادراه پردیس ـ تهران در حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره یک خبر داد.
وی تصریح کرد: تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وضعیت ترافیکی سایر محورها
محرابینیا در ادامه گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل پل کردان تا گلشهر و همچنین در محدوده پل شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.
وی افزود: در محور تهران ـ قم نیز ترافیک سنگین در حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی وجود دارد.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، در محور فشم نیز ترافیک سنگین در محدوده حاجیآباد تا رودک گزارش شده است.
وی همچنین از ترافیک سنگین در محور اردبیل ـ آستارا در مسیر رفت و برگشت، در محدودههای حیران و روستای قلعه خبر داد.
محرابینیا با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و مازندران گزارش شده است.
وی همچنین از مهگرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور درباره وضعیت محورهای خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای نیشابور ـ مشهد، تربت حیدریه ـ مشهد و قوچان ـ مشهد روان است.
محرابینیا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور مطلع شوند و با توجه به شرایط ترافیکی، زمان و مسیر مناسب را برای سفر انتخاب کنند.