باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای مدرن، ابزارهای ارتباطی به جای نزدیک کردن آدمها، آنان را در جزیرههای تنهایی و اضطراب گرفتار کردهاند. در چنین فضایی، واژه انیس معنای عمیقتری پیدا میکند. انیس در ادبیات دینی و عرفانی ما فقط به معنای همنشین نیست. انیس کسی است که وحشت تنهایی را از میان میبرد. کسی است که حضورش در دل، هراسهای ناشناخته را به آرامشی عمیق بدل میکند. وقتی زائر در میان رواقهای حرم مطهر امام رضا (ع) قرار میگیرد، گویی وارد فضایی میشود که قوانین زمان و مکان در آن به نفع آرامش روح تغییر کرده است. این تجربهای که بسیاری از زائران لمس کردهاند، اتفاقی تصادفی نیست. این پدیده در روانشناسی دین به عنوان یک تجربه شهودی عمیق معرفی میشود؛ جایی که فرد خود را در حضور یک وجود درککننده و مهربان مییابد.
لقب انیس النفوس به معنای همدم جانها، دقیقاً ناظر به همین کارکرد است. انسانی که در هیاهوی شهر، درگیر درگیریهای شغلی، فشارهای اقتصادی، ناکامیهای عاطفی و بیمهریهای اجتماعی شده است، وقتی به حرم میرسد، گویی به خانهای برمیگردد که در آن نیازی به نقاب زدن ندارد. در رواقهای حرم، دیگر خبری از قضاوتهای بیرونی نیست. هیچ کس نمیپرسد تو کیستی یا چه کردهای. آنجا، تنها جان است و انیسی که حرفهای نگفته را میشنود. امام رضا (ع)، انیس النفوس است، چون نه تنها دردها را میفهمد، بلکه درمان دردهای روحی را در پیوند با مبدأ هستی میداند.
شهود در این فضا چگونه شکل میگیرد؟ شهود معنوی، دانش یا دریافت مستقیم و بیواسطهای است که از طریق عقل استدلالی به دست نمیآید. در حرم، وقتی زائر در کنار ضریح مطهر قرار میگیرد و دستانش را به شبکههای فولادی میسپارد، اتفاقی فراتر از یک درخواست عادی رخ میدهد. او در حال برقراری یک اتصال است. این اتصال به معنای واقعی کلمه انیس است؛ زیرا زائر در آن لحظه احساس میکند که دیده شده است. احساس دیده شدن توسط یک وجود متعالی، بزرگترین تسکین برای اضطرابهای وجودی انسان است. در دنیای امروز که بسیاری از ما احساس میکنیم در میان جمعیت میلیونی، کسی صدای دردهای خاموش ما را نمیشنود، تجربه شهود در حرم، یعنی یافتن گوشی شنوا که نه تنها میشنود، بلکه فهم میکند.
معماری حرم مطهر نیز در این تجربه شهودی نقش مهمی ایفا میکند. هنر ایرانی اسلامی در صحن و رواقهای حرم، صرفاً برای تزیین نیست. هندسه دقیق، استفاده از نور، آینهکاریها و حتی نوع چیدمان فضا، همگی به گونهای طراحی شدهاند که ذهن انسان را از جزئیات پراکنده و آزاردهنده دنیای مادی جدا کنند و به سمت یکپارچگی سوق دهند. در محیط بیرون، ذهن ما به هزاران قطعه تقسیم شده است؛ نگران فردا، پشیمان از دیروز، درگیر اخبار، مشغول قضاوت دیگران. اما در فضای معماری حرم، خطوط هندسی چشم را به سمت مرکز میبرند. این تمرکز بصری به تمرکز ذهنی کمک میکند و این همان لحظهای است که جان آماده تجربه شهود میشود.
بسیاری از افرادی که دچار فرسودگی شغلی یا افسردگیهای مزمن هستند، در بازگشت از سفر زیارتی از حالتی میگویند که گویی سنگینی بزرگی از روی سینهشان برداشته شده است. این تنها یک تاثیر تلقینی ساده نیست. این تاثیر، ناشی از همنشینی با یک وجود قدسی است که در مکتب اهل بیت به عنوان انیس شناخته میشود. انیس النفوس بودن امام رضا (ع) به این معناست که ایشان در حیات ظاهری و در حیات معنوی پس از شهادت، همواره پناهگاه کسانی بودهاند که از جور زمانه و دردهای ناگفته به ایشان پناه آوردهاند. در روایات تاریخی همواره از مهربانی و گشادهرویی امام با غریبان و مستمندان سخن به میان آمده است؛ خصلتی که اکنون در هوای حرم جاری است.
تجربه شهود در حرم، گاهی در سکوت مطلق پس از نماز صبح رخ میدهد، گاهی در میانه دعای کمیل و گاهی در ازدحام جمعیت که ناگهان فردی احساس میکند تنها در آن شلوغی با امام خود خلوت کرده است. این خلوت در ازدحام، همان تجربه ناب انیس النفوس است. یعنی حتی اگر میلیونها نفر در حرم باشند، هر زائر احساس میکند امام تنها به او نگاه میکند. این احساس، نه توهم است و نه خیال؛ بلکه درک حضور وجودی است که ساحت وجودش به اندازهای وسعت دارد که میتواند همه جانهای بیقرار را در بر بگیرد. تفاوت انیس با جلیس در همین است؛ جلیس کسی است که کنار تو مینشیند، اما انیس کسی است که با جان تو یکی میشود.
در تحلیل این تجربه شهودی، نباید نقش امید را نادیده گرفت. انیس النفوس، امیدبخشترین لقب در میان القاب امام رضا (ع) است. چرا که هر انسانی در هر جایگاهی، بالاخره لحظاتی را تجربه میکند که احساس شکست و بنبست میکند. در آن لحظات، اگر کسی در کنارش باشد که نه تنها به او گوش دهد، بلکه راه خروج از آن بنبست را نیز نشان دهد، او بهترین انیس است. امام رضا (ع) از طریق آموزههای خود، راه برونرفت از بنبستهای روحی را نشان میدهند. ایشان به زائر میآموزند که هیچ بنبستی در برابر اراده الهی وجود ندارد و هر سختی، پلی است برای تعالی روح.
امروز بسیاری از جوانان که با شبهات اعتقادی یا بحران هویت روبهرو هستند، حرم را به عنوان یک پایگاه برای بازسازی خود انتخاب میکنند. آنها در رواقهای حرم، فقط برای حاجت گرفتن نمیآیند؛ آنها میآیند تا با منبعی از معنا و آرامش تغذیه شوند. این نوع نگاه به زیارت، نگاهی متعالی است که از سطح درخواست مادی فراتر رفته است. انیس النفوس، برای این جوانان، به معنای منبع پاسخ است. منبعی که به آنها یادآوری میکند که زندگی، مسیری هدفمند است و این رنجها، پارههای جداافتاده از معنا نیستند، بلکه بخشی از مسیر کمالاند.
باید به این نکته توجه داشت که تجربه شهود در حرم، یک پایان نیست، بلکه یک شروع است. انیس شدن امام رضا (ع) نباید در جغرافیای حرم محدود بماند. زائر هوشمند، کسی است که این آرامش را به سوغات میبرد. وقتی فرد از فضای حرم خارج میشود، چالشهای زندگی دوباره آغاز میشود. اما تفاوت در اینجاست که او حالا تجربه کرده است که میتواند در میان طوفان، به آن آرامش درونی دسترسی داشته باشد. او یاد گرفته است که چگونه با اتصال قلبی به انیس النفوس، در سختترین شرایط، تکیهگاهی استوار داشته باشد.
این یعنی زیارت، نوعی تمرین برای حضور در محضر حق است. در حرم، به دلیل فضای قدسی، حضور خدا و اولیای خدا راحتتر حس میشود. اما هنر زیارت این است که این حس حضور را در محیط کار، در خانه، در تعامل با همسر و در میان فشارهای روزمره نیز حفظ کرد. امام رضا (ع) به ما میآموزند که میتوان در عین درگیری با امور دنیا، قلباً در حصن امن الهی بود. انیس النفوس بودن امام، به معنای دسترسی همیشگی ما به این امنیت است. کافی است زائر در لحظات سخت، یادی از آن لحظه شهود در رواقهای حرم کند تا دوباره آن آرامش به سراغش بیاید.
برخی شاید بپرسند آیا برای درک این انیس جان، حتماً باید در حرم بود؟ حقیقت این است که زیارت، میانبر است. زیارت، شتابدهنده این تجربه است. حضور فیزیکی در حریم رضوی، موانع ذهنی و روحی را کنار میزند و فرد را در وضعیتی قرار میدهد که راحتتر با امام خود انس بگیرد. اما این پیوند، مکانی نیست. این پیوند، امری وجودی است. امام رضا (ع) انیس النفوس هستند، چه ما در رواق دارالهدایه باشیم و چه در خانه خود در هزاران کیلومتر دورتر. آنچه مهم است، استمرار این پیوند است. استمرار یاد و نام ایشان، و تلاشی که برای شبیه کردن رفتار خود به سبک زندگی ایشان انجام میدهیم.
در پایان، واکاوی لقب انیس النفوس ما را به این حقیقت میرساند که انسان امروز بیش از هر زمان دیگری به این پناهگاه معنوی نیاز دارد. ما در دنیایی زندگی میکنیم که تکنولوژی، زمان ما را خرد کرده است و تنهایی عمیقی را به ما تحمیل نموده است. در چنین وضعیتی، زیارت امام رضا (ع) نه یک سنت قدیمی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای سلامت روان و توازن روح است. هر کس که به این حرم میآید، گویی در حال جستجوی گمشدهای در درون خویش است؛ گویی در حال بازگشت به خویشتن خویش است؛ و امام رضا (ع)، با آغوش باز، پذیرای این جانهای خسته است تا دوباره آنها را با حقیقت خودشان آشتی دهد.
منبع: خبرآنلاین