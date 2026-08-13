باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل قلی‌نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: حریق ایجادشده در جنگل ایزدشهر که بر اثر عامل انسانی رخ داده بود، با حضور سریع مسئول و نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل اطفا و از گسترش آتش به عرصه‌های جنگلی جلوگیری شد.

او ضمن تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در طبیعت، از گردشگران و مسافران خواست هنگام حضور در جنگل و عرصه‌های طبیعی، از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر خودداری کرده و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.

قلی‌نژاد همچنین با اشاره به خطر جدی پرتاب ته‌سیگار در عرصه‌های جنگلی، از گردشگران درخواست کرد از رها کردن ته‌سیگار و هرگونه مواد قابل اشتعال در طبیعت جداً خودداری کنند.

او افزود: در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در جنگل و مرتع، مراتب در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع داده شود تا نیرو‌های حفاظتی بتوانند بدون تأخیر در محل حاضر شده و نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کنند.