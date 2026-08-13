باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه فروکش کردن کف یک ساختمان سهطبقه در میدان بهارستان، کوچه اصناف خبر داد و گفت: در این حادثه چهار نفر به داخل گودالی به عمق تقریبی چهار متر سقوط کردند که با تلاش آتشنشانان هر چهار نفر زنده از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.
جلال ملکی در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۱۷:۳۷ دقیقه عصر امروز یک مورد حادثه فروکش کردن کف یک ساختمان با آدرس میدان بهارستان، کوچه اصناف، به سازمان آتشنشانی اعلام شد و سه ایستگاه آتشنشانی با امکانات کامل به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک ایستگاه احتیاط در همان حوالی وجود داشت، آتشنشانان در مدت زمان یک دقیقه به محل حادثه رسیدند.
ملکی گفت: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که در یک ساختمان سهطبقه که به انباری برای نگهداری لوازم یدکی، اجناس و کارتونهای اینچنینی تبدیل شده بود، در قسمت منهای یک، یعنی طبقه زیرزمین، که آنجا نیز محل نگهداری لوازم یدکی و کارتونها و بستهبندیهای مربوطه بود، به یکباره کف آن قسمت به ابعاد حدود ۱۰ در ۱۲ متر و به عمق تقریبی چهار متر فروکش کرده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی افزود: چهار نفر در لحظات اولیه که در آن انبار حضور داشتند، داخل این گودال سقوط کردند. یک خانم در همان لحظات اول موفق شد از گودال خارج شود.
وی ادامه داد: سه مرد داخل گودال حضور داشتند که با حضور آتشنشانان، در همان چند دقیقه اول دو نفر، شامل یک جوان ۱۶ ساله و یک آقای میانسال، به سرعت توسط آتشنشانان و خوشبختانه به صورت زنده خارج شدند. این دو نفر کمی دچار مصدومیت شده بودند.
ملکی اظهار کرد: نفر آخر زیر اجناس و قفسههای نگهداری کالا، که داخل گودال ریخته بود، گرفتار شده بود. برخی از اجناس نیز بزرگ بودند و روی این فرد ریخته بودند. آتشنشانان با احتیاط کامل و پس از در نظر گرفتن ملاحظات لازم، عملیات را آغاز کردند و لوازمی را که داخل گودال ریخته بود با احتیاط تخلیه کردند و موفق شدند به این فرد دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: این فرد که یک مرد میانسال بود نیز خارج شد و خوشبختانه او هم زنده بود. در نهایت هر چهار نفری که در این گودال سقوط کرده بودند، زنده خارج شدند و تحویل عوامل اورژانس شدند تا در صورت نیاز، معاینات لازم روی آنها انجام شود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی گفت: عملیات در ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه به پایان رسید و آتشنشانان محل را ترک کردند.
ملکی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع تغییر کاربریها گفت: یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت، بحث تغییر کاربریهاست. خواهش میکنم تغییر کاربریها حتماً با اخذ مجوزهای لازم انجام شود.
وی افزود: ممکن است محلی که پارکینگ یا زیرزمین است، برای کار دیگری مورد استفاده قرار گیرد و یکباره حجم زیادی از اجناس در آن چیده شود. این موضوع میتواند فشار زیادی را وارد کند و باعث وقوع حادثه شود.
ملکی خاطرنشان کرد: همچنین اگر از گذشته آبانبار، چاه یا گودالی در محل وجود داشته و از وجود آن اطلاع داریم، حتماً باید نسبت به پر کردن آن یا ایمنسازی و مقاومسازیهای مربوطه اقدام کنیم.