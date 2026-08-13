باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که سوئیس یک مستند درباره نوار غزه را به‌عنوان نماینده خود برای اسکار ۲۰۲۷ انتخاب کرده است.

این مستند «چه کسی هنوز زنده است» نام دارد و کارگردان آن «نیکولا وادیموف» فیلمساز مستقر در ژنو است.

«چه کسی هنوز زنده است» بازماندگان غزه را در فضایی انتزاعی قرار می‌دهد؛ جایی که آنها تجربه‌ها و خاطرات خود را روایت می‌کنند.

هیئت داوران اعلام کرده این فیلم به‌طور مستقیم به موضوعاتی مانند احساس فقدان، آوارگی و تعلق داشتن می‌پردازد.

این مستند پیش‌تر در جشنواره فیلم «سولوتورن» امسال، معتبرترین جایزه سینمایی سوئیس یعنی جایزه سولور (Prix de Soleure) را دریافت کرده بود.

قرار است آکادمی اسکار در زمستان امسال فهرست نهایی فیلم‌های بین‌المللی را اعلام کند. پنج نامزد نهایی در ۲۱ ژانویه (اول بهمن) معرفی خواهند شد و مراسم اسکار در ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) برگزار می‌شود.

منبع: آناتولی