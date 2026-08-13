سخنگوی باشگاه پرسپولیس شایعات پیرامون خرید تیم «ب» را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده پیرامون خرید یک تیم برای راه‌اندازی تیم «ب» پرسپولیس گفت: اخباری که طی روز‌های اخیر پیرامون خرید تیم «ب» پرسپولیس و همچنین معرفی برخی تیم‌ها و مربیان منتشر شده، صحت ندارد. تا این لحظه هیچ تصمیمی در این خصوص از سوی باشگاه اتخاذ نشده است.

وی افزود: سیاست باشگاه پرسپولیس در زمینه توسعه تیم‌های پایه و ایجاد پشتوانه‌ای قدرتمند برای تیم بزرگسالان همچنان پابرجاست و این موضوع از برنامه‌های باشگاه محسوب می‌شود. با این حال، برای راه‌اندازی تیم «ب» و نحوه فعالیت آن، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اسامی مطرح شده نیز اظهار داشت: اسامی مربیان و همچنین تیم‌هایی که در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی به عنوان گزینه‌های مورد نظر باشگاه مطرح شده‌اند، مورد تأیید باشگاه نیست و نمی‌توان آنها را مبنای تصمیمات یا مذاکرات باشگاه دانست.

بازگشا در پایان تأکید کرد: باشگاه پرسپولیس در زمان مناسب و پس از بررسی همه جوانب، درباره موضوع تیم «ب» تصمیم‌گیری خواهد کرد و اطلاعات رسمی در این زمینه صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
دنیل گرا در پرسپولیس ماند
اورونوف در کجای پازل تارتار قرار دارد؟
استقبال گرم تاشکند از پورعلی‌گنجی+فیلم
برانکو مشاور فنی فوتبال امارات شد
تلاش پرسپولیس برای جذب محمد قربانی
اژدهاکش به صورت قرضی به نساجی پیوست
حضور آنالیزور استقلال در تمرین پرسپولیس
صدور کارت بازی تمام بازیکنان پرسپولیس
جلالی: مربیان جوان باید کیفیت بازی‌های لیگ را بالا ببرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
صدیقی: انتظارات از ووشو بسیار زیاد است/ امیدوارم بتوانیم دوباره نتایج هانگژو را تکرار کنیم
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
آخرین اخبار
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن
سه طلای فرهاد قلی‌زاده و دبل نقره طاها نعمتی‌مقدم در تاشکند
یک نقره و دو برنز آسیایی دستاورد دختران جوان ایرانی
صدیقی: انتظارات از ووشو بسیار زیاد است/ امیدوارم بتوانیم دوباره نتایج هانگژو را تکرار کنیم
دنیامالی: در بازی های آسیایی از ووشوکاران بالایی داریم/ در استان سیستان و بلوچستان هاکی باید رونق پیدا کند + فیلم
دو زمین تمرین در اختیار استقلالی‌ها قرار می‌گیرد
دنیامالی: موظف بودیم سازه ورزشگاه آزادی را دوباره باز طراحی کنیم/ موضوع مهم کشت چمن است + فیلم
دست رد بختیاری زاده به سینه بازیکن خارجی استقلال
ازبکستان دومین گزینه میزبانی برای استقلالی‌ها شد
باشگاه پرسپولیس: شایعات مطرح‌ شده درباره خرید تیم «ب» صحت ندارد
اسپانسر پیراهن پرسپولیس رسما مشخص شد
نایب قهرمانی دختران وزنه‌بردار ایرانی در آسیا برای نخستین بار در تاریخ/ پسران نیز در جایگاه دوم ایستادند
تاریخ‌سازی طا‌ها نوجوان در تاشکند/ شکستن ۴ رکورد آسیا و جهان
خاتون بم راهی تاجیکستان شد؛ النصر مهم‌ترین رقیب نماینده ایران
برانکو مشاور فنی فوتبال امارات شد
هت‌تریک طلایی ایران در تاشکند؛ زارعی و بهشتی قهرمان آسیا شدند