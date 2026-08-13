سخنگوی باشگاه پرسپولیس شایعات پیرامون خرید تیم «ب» را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده پیرامون خرید یک تیم برای راه‌اندازی تیم «ب» پرسپولیس گفت: اخباری که طی روز‌های اخیر پیرامون خرید تیم «ب» پرسپولیس و همچنین معرفی برخی تیم‌ها و مربیان منتشر شده، صحت ندارد. تا این لحظه هیچ تصمیمی در این خصوص از سوی باشگاه اتخاذ نشده است.

وی افزود: سیاست باشگاه پرسپولیس در زمینه توسعه تیم‌های پایه و ایجاد پشتوانه‌ای قدرتمند برای تیم بزرگسالان همچنان پابرجاست و این موضوع از برنامه‌های باشگاه محسوب می‌شود. با این حال، برای راه‌اندازی تیم «ب» و نحوه فعالیت آن، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اسامی مطرح شده نیز اظهار داشت: اسامی مربیان و همچنین تیم‌هایی که در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی به عنوان گزینه‌های مورد نظر باشگاه مطرح شده‌اند، مورد تأیید باشگاه نیست و نمی‌توان آنها را مبنای تصمیمات یا مذاکرات باشگاه دانست.

بازگشا در پایان تأکید کرد: باشگاه پرسپولیس در زمان مناسب و پس از بررسی همه جوانب، درباره موضوع تیم «ب» تصمیم‌گیری خواهد کرد و اطلاعات رسمی در این زمینه صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.