از شمر تا ترامپ؛ واکنش کاربران فضای مجازی به یک فرار تاریخی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای جابه‌جایی دونالد ترامپ در ترکیه و انتقال او با کامیون حمل غذا به یکی از سوژه‌های داغ کاربران در فضای مجازی تبدیل شده است؛ جایی که تصاویر و روایت‌های منتشرشده، موجی از طنز و مقایسه‌های تاریخی را به راه انداخته است.

این ماجرا همچنین بحث‌های گسترده‌ای درباره نگرانی‌های امنیتی ترامپ و احتمال هدف قرار گرفتن او به راه انداخته است. کاربران با مقایسه این وضعیت با رهبرانی که در شرایط بحرانی در کنار مردم و نیرو‌های خود باقی مانده‌اند، تلاش کرده‌اند تصویری متفاوت از مفهوم قدرت و شجاعت در برابر ترس از ترور ارائه دهند؛ روایتی که حالا از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و به یکی از بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.