باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر امور یهودیان خارج از رژیم تروریستی اسرائیل، آمیخای شکلی، سوریه تحت کنترل ابومحمد الجولانی را «غزه بعدی» توصیف و ادعا کرد که تهدید آن پیچیدهتر از آن چیزی است که این رژیم تروریستی در غزه تجربه کرد. پیشبینی کرد که جنگ اجتنابناپذیر خواهد بود.
شکلی گفت هر کسی که ماهیت جنبشهایی که الجولانی به آنها تعلق دارد را درک کند، نمیتواند در او فرصتی ببیند. او افزود: «من هیچ شانسی در الجولانی نمیبینم. او دشمن بعدی کشور اسرائیل هستند، او دو بندر دریایی و نیرویی دارند که از آن حمایت میکنند. این یک غزهی بزرگنمایی شده است.»
شکلی مستقیما به گادی آیزنکوت، وزیر سابق و رئیس سابق ستاد کل رژیم تروریستی اسرائیل که پتانسیل مثبتی در تغییر رژیم در سوریه میدید، حمله کرد و اظهار داشت که این رویکرد آشتیجویانه، واقعیت اینکه رژیم تروریستی اسرائیل با چه کسی سر و کار دارد را نادیده میگیرد.
شکلی تهدید سوریه را بسیار بزرگتر و پیچیدهتر از آنچه رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه تجربه کرد، توصیف و تاکید کرد که این مسیر، مسیری برگشتناپذیر است. وی در پایان سخنان خود گفت: قطعا این جنگ بعدی است و گریزی از آن نیست.
منبع: آر تی