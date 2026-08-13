یک وزیر صهیونیستی با توصیف سوریه به‌عنوان «غزه بعدی»، مدعی شد تهدید ناشی از سوریه پیچیده‌تر از جنگ غزه است و جنگ با آن اجتناب‌ناپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر امور یهودیان خارج از رژیم تروریستی اسرائیل، آمیخای شکلی، سوریه تحت کنترل ابومحمد الجولانی را «غزه بعدی» توصیف و ادعا کرد که تهدید آن پیچیده‌تر از آن چیزی است که این رژیم تروریستی در غزه تجربه کرد. پیش‌بینی کرد که جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

شکلی گفت هر کسی که ماهیت جنبش‌هایی که الجولانی به آنها تعلق دارد را درک کند، نمی‌تواند در او فرصتی ببیند. او افزود: «من هیچ شانسی در الجولانی نمی‌بینم. او دشمن بعدی کشور اسرائیل هستند، او دو بندر دریایی و نیرویی دارند که از آن حمایت می‌کنند. این یک غزه‌ی بزرگ‌نمایی شده است.»

شکلی مستقیما به گادی آیزنکوت، وزیر سابق و رئیس سابق ستاد کل رژیم تروریستی اسرائیل که پتانسیل مثبتی در تغییر رژیم در سوریه می‌دید، حمله کرد و اظهار داشت که این رویکرد آشتی‌جویانه، واقعیت اینکه رژیم تروریستی اسرائیل با چه کسی سر و کار دارد را نادیده می‌گیرد.

شکلی تهدید سوریه را بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر از آنچه رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه تجربه کرد، توصیف و تاکید کرد که این مسیر، مسیری برگشت‌ناپذیر است. وی در پایان سخنان خود گفت: قطعا این جنگ بعدی است و گریزی از آن نیست.

منبع: آر تی

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، وزیر اسرائیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
این آخر و عاقبت گربه رقصی جولانی
۰
۲
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Hong Kong
ناشناس
۰۷:۰۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تهدید برای تسلیم کامل
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
پس کاخ احمد جولانی هم میزبان موشک‌های خوشکل ایران می‌شود اگر سوریه غزه بعدی باشه
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
اسرائیل واقعاً یک غده سرطانی است که باید ریشه آن را کند و دور انداخت هیچ چاره ای غیر از این ندارد .
۱
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