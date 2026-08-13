عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.

پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس و جو قرار گرفت و مشخص شد این ادعا عاری از صحت بوده و روز گذشته گزارشی با عنوان مرگ فردی در پی برخورد عمدی ماشین با وی ثبت نشده است.