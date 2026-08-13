پس از درج ادعاهایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی در روز گذشته، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: پس از درج ادعاهایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی در روز گذشته، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.

پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس و جو قرار گرفت و مشخص شد این ادعا عاری از صحت بوده و روز گذشته گزارشی با عنوان مرگ فردی در پی برخورد عمدی ماشین با وی ثبت نشده است.

برچسب ها: قوه قضاییه ، حافظ امنیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خداروشکر
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هر چی شماها بگین دروغه 100 در صد راسته
۹
۱۹
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Armenia
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
با بی حجابی بشدت برخورد کنید تمامی کافه های کشور را پلمب و جریمه کنید
۱۶
۱۶
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