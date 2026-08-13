معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از برگزاری سومین جلسه کارگروه ارزیابی اداره کل با محوریت بررسی فنی دو پروژه شاخص و تعیین تکلیف سه طرح فاقد مجوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کژال حبیبزاده اظهار کرد: این جلسه با هدف ارزیابی دقیق و کارشناسی اثرات زیستمحیطی طرحهای عمرانی و صنعتی استان تشکیل شد و در گام نخست، پرونده ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) احداث ناحیه صنعتی صنفی بانه با حضور مجری طرح (شرکت شهرکهای صنعتی کردستان) و تیم مشاور، روی میز کارشناسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ارائه سناریوهای عملیاتی و مؤلفههای فنی–اجرایی توسط مشاور پروژه، گفت: کارگروه با وجود تعامل تخصصی اعضا، کاستیهای محتوایی در گزارش ارائهشده را احراز کرد و ضمن صدور رأی بر اصلاح محتوای مستندات، مراتب را برای اقدام اجرایی به مجری ابلاغ نمود تا مسیر ارزیابی وارد فاز تکمیلی شود.
تشریح طرح تعریض محور مریوان–باشماق
معاون محیط زیست انسانی اداره کل ادامه داد: در دومین دستور جلسه، موضوع تعریض قطعه ۴ از محور مریوان–مرز باشماق به طول ۱۳.۶ کیلومتر بررسی شد و مجری پروژه (راه و شهرسازی) به همراه مشاور، جزئیات فنی و طراحی مسیر را تشریح کردند.
حبیبزاده با تأکید بر حساسیت بومشناختی راهبردی این محدوده تصریح کرد: کارگروه مصوب کرد مجری پس از ارائه گزارش ارزیابی و دریافت نظرات تکمیلی، گزارش نهایی را صرفاً مبتنی بر الزامات و تمهیدات جامع و حداکثری مدنظر محیط زیست تدوین و جمعبندی کند و از هرگونه مستثنیسازی خودداری نماید.
الزام به ارائه گزارش مدیریت زیستمحیطی (EMP)
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی سه پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ولی فاقد مجوزهای لازم اعلام کرد: کارگروه ضمن الزام به مجری، مصوب نمود گزارش مدیریت زیستمحیطی (EMP) از طریق مکاتبه رسمی با اداره کل تهیه و ارائه شود.
معاون محیط زیست انسانی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری منظم جلسات کارگروه ارزیابی، گامی مؤثر در جهت صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار استان و تضمین انطباق طرحهای عمرانی با الزامات زیستمحیطی است.
منبع: محیط زیست استان