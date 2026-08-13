سید عباس عراقچی و بئاته ماینل رایزینگر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اتریش عصر امروز (پنجشنبه) تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اتریش در این رایزنی تلفنی درخصوص آخرین روندها و موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، اتریش‌ ، ایران
خبرهای مرتبط
تشدید تنش‌ ایران و آمریکا، عوارضی مثل گرانی دارد که با مقاومت جبران می‌شود
دیپلمات بازنشسته ارشد آمریکایی: محاسبات آمریکا و اسرائیل فرو ریخت! + فیلم
 اقتدار موشکی و امنیتی ایران پشتوانه صیانت از دستاوردهای تقابل با آمریکا است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود بانک‌ها به فروش آنلاین طلا نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
غریب‌آبادی: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
آخرین اخبار
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
عراقچی: اتحادیه اروپا فاقد جایگاه اخلاقی موعظه حقوق بشری دیگران است
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت
غریب‌آبادی: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است
ورود بانک‌ها به فروش آنلاین طلا نباید به حذف بخش خصوصی منجر شود
فرمانده نیروی دریایی سپاه: واقعیت در میدان است نه در اظهارات آمریکایی‌ها
جمعه ۲۳ مرداد نخستین روز ماه ربیع‌الاول ۱۴۴۸ ﻫ.ق خواهد بود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش
‎بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حقوق جنگ
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی اقامه می‌شود