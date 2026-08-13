باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب پنجشنبه، در مناطقی از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان، همچنین خراسان شمالی و شمال استان زنجان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی از فارس و چهارمحال و بختیاری و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های تهران، البرز، قزوین و سمنان نیز شرایط برای وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی فراهم است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار کرد: در استان‌های کرمان و هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز امروز رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

وی گفت: فردا جمعه در مناطقی از گیلان، مازندران و گلستان، همچنین خراسان شمالی، اردبیل و شرق استان فارس و ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران، کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وزش باد در روزهای آینده، افزود: طی پنج روز آینده در مناطقی از شمال شرق و شرق کشور، جنوب شرق و همچنین مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.