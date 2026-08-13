گام بلند شیراز و ترکیه برای تقویت دیپلماسی شهری

باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار شیراز در ادامه برنامه‌های بازدید رسمی از آنکارا با دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه دیدار کرد.

دیداری که با اعلام همبستگی و حمایت اتحادیه شهرداری‌های ترکیه از ملت ایران همراه بود و دو طرف در آن بر ضرورت تقویت دیپلماسی شهری، گسترش همکاری میان شهرداری‌های دو کشور و تبدیل اراده و علاقه به برنامه‌های عملی و ملموس تأکید کردند.

ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل جنگ نابرابر

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در این دیدار از موضع‌گیری مسئولان ملی و شهری ترکیه در قبال تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی و ارسال پیام‌های تسلیت در پی شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان نظامی، دانشمندان، دولتمردان و جمعی از هموطنان و همچنین اعلام همبستگی، اتحادیه شهرداری‌های ترکیه با ملت ایران ابراز قدردانی کرد.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با یک جنگ نابرابر مواجه شده است، اظهار کرد: بار دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی ثابت کردند که برای دنبال کردن منافع نامشروع و غیرقانونی خود، حد و مرزی برای اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی قائل نیستند.

شهردار شیراز با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های غیرنظامی و آسیب دیدن شهروندان عادی و بی‌دفاع افزود: در این شرایط، شاهد حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، شهروندان عادی و بی‌دفاع و حتی کودکان مدرسه میناب بودیم. همچنین در مجموعه شهرداری نیز همکاران ما به شهادت رسیدند و زیرساخت‌های شهری آسیب دید.

اسدی تأکید کرد: ما ثابت کرده‌ایم که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آنها کرنش نخواهیم کرد و به لطف خداوند و با ایستادگی نیرو‌های مسلح رشید و سربازان غیور این مملکت، پاسخ کوبنده و دندان شکنی به این اقدامات داده شد.

نقش‌آفرینی مردم در صیانت از کیان ملی

او با اشاره به حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در شرایط جنگی تصریح کرد: مردم نیز تمام و کمال در صحنه بودند و در خیابان‌های کشور حضور داشتند.

در بسیاری از نقاط دنیا زمانی که جنگی رخ می‌دهد، مردم برای حفظ جان خود از مناطق درگیر خارج می‌شوند، اما در این جنگ، نه‌تنها مردم در کشور ماندند، بلکه حتی تعدادی از هموطنان ما از خارج از کشور بازگشتند.

شهردار کلان‌شهر شیراز خاطرنشان کرد: ما ایستاده در صحنه هستیم و از کشور خود دفاع می‌کنیم و به امید خدا، خود را پیروز این ایستادگی می‌دانیم.

نایب‌رئیس منطقه‌اوراسیا و خاورمیانه متروپلیس با تأکید بر اهمیت نقش کشور‌های منطقه در تحولات جاری بیان کرد: کشور‌های منطقه باید شرایط حساس موجود را درک کنند و بدانند که قرار نیست زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم جهانی و این خشونت‌ها تنها در ایران باقی بماند؛ بلکه در صورت تداوم، کشور‌های دیگری در منطقه نیز با پیامد‌های آن مواجه خواهند شد.

سوابق همکاری و افق‌های پیش رو

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مدیریت شهری در خدمت‌رسانی به شهروندان گفت: شهرداری‌ها خط مقدم خدمت به مردم هستند و نتیجه عملکرد آنها تأثیر بسیار زیادی بر رضایتمندی مردم دارد.

اسدی با اشاره به سوابق همکاری میان شهرداری شیراز و شهرداری‌های ترکیه افزود: ما در سال‌های گذشته ارتباطات و همکاری‌های مختلفی با شهرداری‌های ترکیه داشته‌ایم و در این سفر نیز ملاقاتی نیز با شهردار پایتخت ترکیه انجام شد.

شهردار شیراز ادامه داد: شهرداری شیراز در سال‌های گذشته، چه در قالب ارتباطات دوجانبه و چه در چارچوب شبکه‌های بین‌شهری، با شهر‌هایی همچون استانبول، بورسا، قونیه و غازی‌عینتاب تعامل و همکاری داشته است.

شهردار شیراز با ابراز امیدواری از اینکه این ارتباطات در آینده به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند، گفت: امیدواریم شهرداری‌های ایران، از جمله شهرداری شیراز، بتوانند همکاری‌های گسترده‌تر و سطح بالاتری را با همتایان ترک خود تعریف و اجرا کنند.

تبیین ظرفیت‌های کلان‌شهر شیراز در جهت گسترش تعاملات دوجانبه

در ادامه این دیدار، شهردار شیراز ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این کلان‌شهر را در حوزه‌های مختلف تشریح کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شیراز، ظرفیت‌های گسترده این شهر در حوزه گردشگری را مورد توجه قرار داد.

او همچنین با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی کشور، ظرفیت‌های این شهر در حوزه پزشکی و درمان را تشریح کرد و بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در توسعه ارتباطات میان شهر‌های ایران و ترکیه تأکید داشت.

شهردار شیراز همچنین با تشریح ظرفیت‌های دیپلماسی شهری و سوابق ارتباطات بین‌المللی شهرداری شیراز، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت‌های شهری برای تعمیق روابط میان ملت‌ها تأکید کرد.

او گفت: توسعه ارتباط مستقیم میان شهرداری‌ها و شهر‌های دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های عملی و پایدار در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، علمی، پزشکی، فرهنگی و مدیریت شهری باشد.

اعلام همبستگی و آمادگی همه‌جانبه ترکیه با ملت ایران

سوات ییلدیز، دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، نیز در این دیدار با اعلام حمایت و همبستگی خود و مجموعه تحت مدیریتش با ملت ایران اظهار کرد: من به‌عنوان دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه و همچنین به‌صورت شخصی، حمایت و همبستگی خود را با ملت بزرگ ایران اعلام می‌کنم؛ ما و مردممان همیشه در کنار شما ایستاده‌ایم.

او با تبریک و ابراز احترام نسبت به آنچه ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌های خارجی خواند، افزود: هر اتفاقی که رخ دهد، ما در کنار شما هستیم و از شما حمایت می‌کنیم.

دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه با تأکید بر اهمیت روابط میان ایران و ترکیه و مناسبات میان شهر‌های دو کشور گفت: روابط ما با ایران و شهر‌های ایران برای ما بسیار حائز اهمیت است و برای هرگونه تعامل و همکاری آمادگی داریم.

سوات ییلدیز ادامه داد: در صورتی که شما برای هر زمینه‌ای از همکاری با هر یک از شهرداری‌های ترکیه اعلام آمادگی کنید، ما به‌عنوان اتحادیه شهرداری‌های ترکیه حتماً در کنار شما خواهیم بود تا پیشنهاد‌ها و ابتکار‌های مطرح‌شده را به اقدامات عملی تبدیل کنیم و شاهد تحقق آنها باشیم.

او با اشاره به تجربه سفر‌های خود به ایران گفت: پیش از این به ایران سفر کرده و با استقبال گرم، میزبانی شایسته و مهمان‌نوازی مردم و مسئولان ایران مواجه شده‌ام.

دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک به شیراز سفر کرده و از این کلان‌شهر بازدید داشته باشد.

همکاری گسترده ترکیه در توسعه ارتباطات مدیریت‌های شهری دو کشور

او با تأکید بر آمادگی اتحادیه شهرداری‌های ترکیه برای توسعه ارتباطات میان مدیریت‌های شهری دو کشور خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم هر هیئتی که از شهرداری شیراز و البته سایر شهر‌های ایران به ترکیه سفر می‌کند، با تمام توان از آن حمایت کنیم و کمک کنیم برنامه‌های این هیئت‌ها به شکلی که مطلوب آنهاست، پیش برود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم ارتباطات میان شهرداری شیراز، اتحادیه شهرداری‌های ترکیه و شهرداری‌های شهر‌های مختلف این کشور و همچنین پیگیری ظرفیت‌های جدید برای توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

گفتنی است، دیدار شهردار شیراز و دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، در کنار تأکید بر پیوند‌های دیرینه و دوستانه دو ملت، چشم‌انداز تازه‌ای برای توسعه دیپلماسی شهری میان دو کشور ترسیم کرد.

چشم‌اندازی که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های شیراز و شهر‌های ترکیه، به گسترش همکاری‌های عملی در حوزه‌های شهری، گردشگری، علمی‌پزشکی، فرهنگی و بین‌شهری منجر شود و روابط دیرینه ایران و ترکیه را در سطح مدیریت شهری وارد مرحله تازه‌ای کند.

منبع: شهرداری شیراز