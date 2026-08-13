باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دیدار با نمایندگان حج و زیارت استان، که با حضور مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری و سید مجتبی علوی اردکانی مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی و رفاهی زائرین همراه بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن و امام رضا (علیهماالسلام) با قدردانی از تلاش‌های مدیران و دستگاه‌های مرتبط در برگزاری موفق عملیات حج امسال، عملکرد حج و زیارت فارس را شایسته تقدیر دانست.

استاندار فارس با تحلیل شرایط ویژه اعزام حجاج امسال، گفت: در حالی که کشور تحت تعدی و تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار داشت و در شرایط جنگی به سر می‌بردیم، تصمیم برای اعزام حجاج در این شرایط، ظرافت‌های خاصی داشت و تدبیری بود که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد و با وجود دغدغه‌های امنیتی و عملیات روانی دشمن، به سرانجام رسید.

امیری گفت: در واقع عملیات حج امسال در «آرایش جنگی» پیش رفت و هر دستگاه متناسب با وظایف خود، در این شرایط حساس عمل کرد.

او با اشاره به چالش‌های بازگشت حجاج در جریان جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های ایجاد شده از سوی دشمن یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های دقیق مدیران باعث شد تا حجاج بدون مشکل و حتی با توفیق زیارت عتبات عالیه از مرز‌های زمینی، به میهن بازگردند.

استاندار فارس در تحلیل پیام‌های حج امسال گفت: امسال شاهد اجرای عملیاتی پیام برائت از مشرکین در عرفات بودیم که منجر به ارتقای روحیه و اعتمادبه‌نفس مسلمانان از ملیت‌های مختلف، از هند و پاکستان تا آفریقا، اروپا و آمریکا شد.

امیری گفت: اراده پولادین ملت ما که در شرایط جنگی و در مواجهه با ارتش‌های مدرن، نه تنها زندگی و عملیات حج را متوقف نکرد، بلکه با اعتقادی راسخ این آیین عبادی_سیاسی را به انجام رساند و این نشانه اعتمادبه‌نفس واقعی است که برای همه مسلمانان جهان به الگو تبدیل شده است و عزت و اقتدار را در بین همه مسلمانان جهان پدیدار کرده است.

نماینده عالی دولت در استان حج امسال را میدان پدیداری قدرت و عزت ایران اسلامی دانست که جایگاه کشور و شیعیان را در جهان ارتقا بخشید.

او تأکید کرد: آثار و تبعات این رشادت نیرو‌های مسلح و شجاعت مردم باید در دنیا ترویج و تثبیت شود تا اثرات آن در ابعاد جهانی پدیدار شود.

امیری همچنین جایگاه استراتژیک اربعین اشاره کرد و گفت: امروز اربعین به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات جهان تبدیل شده که نمادی از اتحاد، انسجام و قدرت مسلمانان و به‌ویژه شیعیان است.

او گفت: حضور گسترده غیرمسلمانان در این مراسم، گواه بر «حق بودن» قیام امام حسین (ع) است؛ حقی که پس از افزون بر ۱۴۰۰ سال نه تنها فروکش نکرده، بلکه شعله‌اش در دل‌ها فروزان‌تر شده است.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین مجتبی منصورآبادی مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در منطقه جنوب کشور وعلیرضا زینلی مدیر حج و زیارت استان فارس گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این نهاد را در ایام حج و آیین عزاداری اربعین حسینی ارائه کردند.

در این دیدار همچنین رضا یوسفی مسئول واحد کارگزاران حج و زیارت فارس، اکبر یاسایی فرد مسئول حراست حج و زیارت فارس، مهران فلاحتی پور مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی حج و زیارت استان فارس و محمد حسین نعمتی کارشناس امور مالی حج و زیارت استان فارس نیز حضور داشتند که در پایان با اهدای لوح تقدیر از سوی استاندار فارس از آنان قدردانی شد.

منبع: استانداری فارس