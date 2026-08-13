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سقوط بالگرد آمریکایی؛ «حادثه»‌هایی که بوی پنهان‌کاری می‌دهند + فیلم

گزارش نیویورک‌تایمز از حملات پنج‌روزه ایران به سه پایگاه آمریکایی در اردن، از کشته شدن سه نظامی و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر خبر می‌دهد؛ آماری که بار دیگر بحث پنهان‌کاری واشنگتن درباره تلفات جنگ را داغ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رسانه‌های آمریکایی از خسارات سنگین حملات ایران به پایگاه‌های این کشور در اردن خبر داده‌اند، گزارش‌ها از تلاش دولت آمریکا برای کنترل و کاهش بازتاب آمار تلفات حکایت دارد. نیویورک‌تایمز از کشته شدن سه نظامی و بیش از ۱۰۰ مجروح در این حملات خبر داده و از نابودی سامانه‌های رهگیر پاتریوت نیز گزارش‌هایی منتشر شده است؛ موضوعی که روایت رسمی واشنگتن از هزینه‌های جنگ را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

در همین حال، تغییر آمار تلفات نظامی آمریکا در تارنمای رسمی پنتاگون، از ۱۸ نفر به ۱۴ نفر، انتقاد‌ها درباره نحوه اعلام تلفات را افزایش داده است. منتقدان می‌گویند بخشی از تلفات جنگی ممکن است تحت عناوینی مانند سانحه، ایست قلبی یا حوادث نظامی گزارش شود و همین مسئله، دسترسی به تصویر واقعی خسارات جنگ را دشوار کرده است.

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