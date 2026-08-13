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خودکشی پس از ۲۵۰ روز؛ آبراهام لینکلن در مرز فروپاشی روانی + فیلم

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با ورود به روز ۲۵۰ مأموریت خود، با گزارش‌هایی از فرسودگی شدید روانی خدمه، افسردگی و حتی خودکشی برخی نیرو‌ها مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه مأموریت طولانی آبراهام لینکلن، یکی از بزرگ‌ترین ناو‌های هواپیمابر آمریکا، نگرانی خانواده‌های خدمه و انتقاد برخی نمایندگان و نظامیان آمریکایی را به دنبال داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده ملوانان و تفنگداران این ناو در نشستی با مقام‌های نیروی دریایی آمریکا درباره وضعیت روحی نیرو‌ها هشدار داده‌اند و از افسردگی و فشار روانی شدید آنان گفته‌اند.

آبراهام لینکلن که با هدف نمایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه اعزام شده بود، اکنون به نمادی از فرسودگی ناشی از یک مأموریت طولانی تبدیل شده است؛ مأموریتی که به گفته منتقدان، بدون راهبرد روشن ادامه یافته و فشار سنگینی بر هزاران خدمه ناو وارد کرده است. این وضعیت بار دیگر بحث درباره هزینه‌های انسانی و روانی حضور نظامی آمریکا در منطقه را به صدر توجهات رسانه‌ای کشانده است.

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