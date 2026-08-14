باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار است هفته آینده به سرزمینهای اشغالی سفر کرده و با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند.
نشریه تایمز اسرائیل به نقل از منابع خود ادعا میکند هدف کوشنر این است که نتانیاهو را تحت فشار بگذارد تا اجازه دهد طرح ۱۵ مادهای هیئت صلح غزه پیش برود.
به گفته این منبع، نیکولای ملادنوف، نماینده هیئت صلح در امور غزه نیز کوشنر را در این سفر همراهی خواهد کرد.
تایمز اسرائیل ادعا کرد که کوشنر و ملادنوف قصد دارند نتانیاهو را تحت فشار بگذارند تا حملات علیه غزه را متوقف کند و همچنین به مجموعهای از تعهداتی که قبلا پذیرفته بود، عمل کند.
به گفته منابع، هیئت صلح معتقد است پس از اجرای این تعهدات، میتواند با حماس وارد مذاکره شود و از این گروه بخواهد روند تحویل سلاحهایش را آغاز کند.
یک دیپلمات عرب معتقد است این طرح تا زمانی که نتانیاهو علناً از مخالفت خود با توافق دست برندارد، پیش نخواهد رفت. این در حالی است که با نزدیک شدن انتخابات در سرزمینهای اشغالی، چنین اقدامی از سوی نتانیاهو بعید به نظر میرسد.
نتانیاهو اخیرا اعلام کرده که طرح ۱۵ مادهای هیئت صلح غزه را نمیپذیرد. او اوایل این هفته گفت که هیچ گونه عقبنشینی از این باریکه پیش از خلع سلاح واقعی و کامل حماس صورت نخواهد گرفت. وی همچنین گفت که تا زمانی که او در قدرت است، هیچ کشور مستقلی برای فلسطینیان، چه در غزه و چه در کرانه باختری، تشکیل نخواهد شد.
منبع: تایمز اسرائیل