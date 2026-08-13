آیین شام غریبان شهادت امام رضا(ع) با حضور اقشار مختلف مردم، زائران، مجاوران و خدام حرم مطهر رضوی پنجشنبه شب در صحن و سرای این بارگاه نورانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم در کنار آیین شب شهادت حضرت رضا(ع) که قدمتی از دوره صفویه دارد، پس از نماز مغرب و عشا با حضور خدام بارگاه رضوی در صحن انقلاب حرم مطهر برگزار  شد.

خادمان بارگاه منور رضوی با در دست داشتن شمعدانی ها (روشنایی قدیمی در حرم رضوی) با عبور از صحن و سرای رضوی جلوه خاصی به این مراسم معنوی دادند.

علاوه بر تولیت آستان قدس رضوی و دیگر مسوولان استان خراسان رضوی، «سید علی مدنی زاده» وزیر اقتصاد و دارایی در این آیین مذهبی حضور داشت.

در این مراسم پس از سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی، مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) با قرائت زیارت امام رضا(ع) و دعای کمیل و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) زینت بخش این محفل آیینی و مردمی بودند.

امسال در کنار خواندن اشعاری در رثای حضرت رضا(ع)، شعرا و مرثیه سرایان یاد و نام شهدای جنگ رمضان به خصوص رهبر شهید انقلاب را نیز گرامی داشتند.

منبع:آستان قدس

برچسب ها: شام غریبان ، حرم رضوی
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