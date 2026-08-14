باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که ارتش آمریکا در جنگ با ایران ۴۵ پهپاد ام کیو-۹ را از دست داده است که معادل حدود ۲۵ درصد از ناوگان این کشور است.
شایان ذکر است که پهپاد ام کیو-۹ ریپر یکی از مهمترین پهپادهای رزمی ارتش آمریکا به شمار میرود که برای ماموریتهای شناسایی، مراقبت و انجام حملات دقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس گزارش واشنگتنپست، آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران دستکم ۴۵ فروند از این پهپادها را از دست داده است؛ بخشی از این تلفات بر اثر سرنگونی و بخشی نیز در پی قطع ارتباط با پهپادها و سقوط آنها رخ داده است. هزینه هر فروند MQ-۹ بسته به تجهیزات و تسلیحات آن بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود و مجموع خسارت واردشده به این ناوگان از ۱.۳ میلیارد دلار فراتر رفته است.
منبع: النشره