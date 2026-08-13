باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سازوکار فعلی تخصیص آن ندارد، گفت: اعداد و ارقامی مانند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۳ هزار تومان که در فضای رسانهای و مجازی درباره قیمت بنزین مطرح میشود، واقعی نیست و هیچکدام در دولت مورد بحث و تصمیمگیری قرار نگرفته است.
سقاب اصفهانی با اشاره به اخبار و مباحث مطرحشده درباره بنزین در کرمان اظهار کرد: از دیشب و امروز در حال پیگیری این موضوع بودهام. خوشبختانه دستوری که شب گذشته صادر شد، توقف اجرای آن موضوع بود و امروز نیز از صبح با وزیران نفت و اقتصاد و سایر همکاران دولت گفتوگو کردهام تا این مسئله با جدیت بیشتری بررسی شود.
وی افزود: رئیسجمهور همواره در موضوع اداره کشور، بهویژه حوزه انرژی، به بنده و همکاران دولت تأکید کردهاند که باید از هر اقدامی که مردم را غافلگیر کند و به اصطلاح «شگفتانه» برای مردم باشد، پرهیز کنیم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: تلاش ما این بوده که چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما در برخی موارد به دلیل بیتدبیریهایی از این چارچوب خارج شده بودیم. آنچه از رئیسجمهور یاد گرفتهایم این است که هر تغییری در حوزه انرژی، بهخصوص بنزین که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، باید پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته شود.
سقاب اصفهانی تصریح کرد: باید پیش از هر تصمیمی با مردم درباره مسئله گفتوگو کنیم، ابعاد موضوع را توضیح دهیم، راهکارهای مختلف را مطرح کنیم و دلایل انتخاب هر راهکار را برای مردم تشریح کنیم و پس از آن سراغ اجرای راهکار برویم. این فرآیند باید در هر نقطه از کشور، چه در سطح استان و چه شهرستان، دنبال شود.
مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است
وی با اشاره به شرایط انرژی کشور گفت: امروز درباره بنزین در شرایطی صحبت میکنیم که کشور با یک به اصطلاح ابرقدرت دنیا در حال دستوپنجه نرم کردن و درگیر جنگ است. فارغ از طرفهای دیگری که در کنار آن قرار دارند، ما در حال پشت سر گذاشتن یک جنگ سخت هستیم و برای استمرار کوتاهمدت و بلندمدت کشور در حوزه انرژی، فارغ از اینکه جنگ ادامه پیدا کند یا صلح برقرار شود، باید آمادگی خود را برای هر سناریویی که ممکن است رقم بخورد، ۱۰۰ درصد حفظ کنیم.
سقاب اصفهانی افزود: بر اساس آخرین گزارشها، مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. این اعداد باید برای مردم به اعداد مهمی تبدیل شود و من تلاش میکنم این آمار را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذارم؛ شاید تا امروز سابقه نداشته باشد که این اعداد با چنین دقتی اعلام شود.
وی توضیح داد: از حدود ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، ۱۱۲ میلیون لیتر در روز بنزین استاندارد در پالایشگاههای کشور تولید میشود. حدود ۹ میلیون لیتر نیز بنزین تولیدشده در پتروشیمیها و ریفورمیت است که از نظر کیفیت، مقداری پایینتر از بنزین تولیدی پالایشگاههاست.
رئیس سازمان بهینهسازی گفت: این ۹ میلیون لیتر در گذشته محصولات پتروشیمی بودند و تا سال ۱۴۰۰ صادر میشدند، اما به دلیل ایجاد ناترازی در بنزین، این محصولات را به بنزین تبدیل کردیم و امروز در جایگاهها عرضه میکنیم.
سالانه ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی محصولات پتروشیمی از دست رفته است
سقاب اصفهانی ادامه داد: حدود ۲ میلیارد دلار از فروش این محصولات در کشور درآمد ایجاد میکرد که این منابع در جدول هدفمندی یارانهها برای خرید دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه به مردم توزیع میشد، اما امروز این ۲ میلیارد دلار به نوعی از دست رفته است.
وی افزود: به جای اینکه این محصولات را صادر کنیم و درآمد حاصل از آن در بودجه دولت قرار گیرد، اکنون آنها را در داخل مصرف میکنیم و این مسئله باعث حادتر شدن کسری بودجه کشور شده است. وقتی کسری بودجه تشدید شود، به تعبیر رهبر شهید، «امالمصائب اقتصادی کشور» یعنی کسری بودجه، به تورم و افزایش نرخ ارز منجر میشود.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه بخشی از نیاز بنزین کشور از طریق واردات و بخشی از ذخایر راهبردی تأمین میشود، گفت: حدود ۱۴ میلیون لیتر از نیاز روزانه بنزین یا از ذخایر برداشت شده یا وارد میشود. این اعداد میانگین روزانه هستند و طبیعی است که در برخی روزها میزان مصرف بیشتر یا کمتر باشد.
آسیب به ظرفیتهای تولید و چالش واردات بنزین
رئیس سازمان بهینهسازی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: با ورود به جنگ، برخی از ظرفیتهای تولید کشور آسیب دیده است. بخشی از این آسیبها با تلاش همکاران در وزارت نفت با سرعت برطرف شد، اما به هر حال آسیبها جدی بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، به دلیل محاصرهای که با آن مواجه شدهایم، واردات بنزین نیز دچار چالش شده است. بخشی از واردات بنزین از جنوب و بخشی از شمال کشور انجام میشود و امروز بخشی از واردات از جنوب با چالش مواجه شده و تنها قسمتی از نیاز را میتوانیم از جنوب تأمین کنیم.
سقاب اصفهانی تأکید کرد: ما برای چه جنگیدیم؟ برای اینکه یک وجب از خاک پاک کشورمان را حفظ کنیم و برای استقلال کشورمان جنگیدیم. امروز نیز باید برای خودکفایی بجنگیم. یک میدان، رزم نظامی است و میدان دیگر، رزم اقتصادی.
وی گفت: رهبر شهید بارها و آخرین بار نیز چند وقت قبل از شهادتشان تأکید کردند که باید مصرف را به اندازه تولید کشور طراحی کنیم. بنابراین امروز باید راهکارهایی را با مردم شریف کشور در میان بگذاریم و از آنها برای ایجاد تعادل میان مصرف و تولید کمک بخواهیم.
هدفگذاری برای بینیازی از واردات بنزین
سقاب اصفهانی افزود: باید بتوانیم امسال کشور را از واردات بنزین بینیاز کنیم و منابعی را که امروز برای واردات بنزین اختصاص میدهیم، برای دارو، کالاهای اساسی و جبران آسیبهای جدی واردشده به زیرساختهای اقتصادی و نظامی کشور اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: شرایط و اولویتهای نظام تخصیص منابع نسبت به پیش از جنگ تغییر کرده است. منابع کشور نامحدود نیست و منابع محدودی در اختیار داریم؛ بنابراین مدیریت بهینه منابع، اصلیترین شرط عقل است.
اعداد ۸۷ هزار و ۲۳ هزار تومان برای بنزین واقعی نیست
رئیس سازمان بهینهسازی در واکنش به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: فعلاً قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وی تصریح کرد: اعداد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۳ هزار تومان که در رسانهها مطرح میشود، اصلاً اعداد واقعی نیستند و هیچکدام از این ارقام در دولت مورد بحث قرار نگرفته است.
سقاب اصفهانی افزود: اکنون موضوع، بررسی الگوهای اجرای کار است. یکی از الگوها، افزایش تدریجی قیمت است که درباره آن گفتوگو خواهیم کرد و اعداد مختلفی از جمله ۱۵ هزار تومان نیز مطرح شده، اما در حال حاضر به مردم عزیز اطمینان میدهم که هیچ تصمیمی در دولت و هیچ مصوبهای مبنی بر تغییر قیمت بنزین یا تغییر سازوکار فعلی تخصیص بنزین نداریم.
سه راهکار دولت برای مدیریت بنزین
وی با تأکید بر اینکه دولت برای مدیریت وضعیت بنزین برنامه دارد، گفت: دولت سه برنامه جدی دارد که در حال تصمیمگیری درباره آنهاست و تقریباً در روزهای پایانی فرآیند تصمیمگیری دولت قرار داریم.
رئیس سازمان بهینهسازی افزود: هرکدام از این راهکارها که نهایی شود و مراجع ذیصلاح آن را تأیید کنند، حتماً چند هفته پیش از اجرا، راهکار مورد نظر را با تمام ابعاد آن در نشستهای مختلف برای رسانهها و مردم شریف توضیح خواهیم داد.
سقاب اصفهانی گفت: ابعاد مثبت و منفی و راهکارهای مختلف را تشریح خواهیم کرد. قطعاً هر راهکاری مجموعهای از معایب و مجموعهای از محاسن را خواهد داشت و هیچ راهکاری وجود ندارد که صددرصد حسن و بدون عیب باشد. تلاش میکنیم پیش از اجرای هر تصمیمی، این موارد را به صورت شفاف برای مردم توضیح دهیم
تصمیم درباره بنزین کرمان باید بررسی شود
سقاب اصفهانی درباره تصمیمی که شب گذشته در ارتباط با بنزین در کرمان متوقف شد نیز گفت: تصمیمی از برخی مبادی اتخاذ شده بود که من هنوز به صورت کامل از جزئیات آن مطلع نیستم. درباره این موضوع گفتوگوهایی انجام شده و امروز نیز به صورت رسمی و از طریق نامههای متعدد اداری از مسئولانی که این موضوع را دنبال کردهاند، خواستهام اسناد و مستندات مربوطه را در اختیار من قرار دهند.
وی تأکید کرد: از ابتدا تلاش کردهام دستور رئیسجمهور را اجرا کنم و حداقل توقع من به عنوان مسئول سازمان بهینهسازی مصرف سوخت این است که اگر فرد خاطی در هر وزارتخانهای وجود داشته باشد، حتماً با او برخورد و برکنار شود.
رئیس سازمان بهینهسازی خاطرنشان کرد: نمیشود تصمیمات خلقالساعه تولید کنیم و بعد مردم را در شرایطی قرار دهیم که ذهن و افکار عمومی دچار نگرانی شود. شرایط کشور خاص است و موضوع بنزین نیز موضوعی خاص و حساس است و باید با حساسیت بسیار بالا از نحوه تصمیمگیری و اطلاعرسانی درباره آن مراقبت کنیم.