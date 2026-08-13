به دنبال وقوع حادثه قتل سه جوان در شهرستان معمولان استان لرستان و متواری شدن عامل این جنایت، پرونده به صورت ویژه در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفت. 

باشگاه خبرنگاران جوان  - بر اساس این گزارش، با رصد اطلاعاتی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای و تلاش‌های شبانه‌روزی و عملیات ضربتی نیرو‌های امنیتی و انتظامی استان، منجر به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم شد.

نیرو‌های انتظامی و امنیتی در یک اقدام قاطع و مقتدرانه، با محاصره محل اختفای متهم در شهرستان کوهدشت، موفق شدند وی را دستگیر و پس از طی تشریفات قانونی، جهت سیر مراحل دادرسی روانه زندان کنند.

در حال حاضر پرونده این متهم در دستگاه قضایی لرستان مفتوح و مراحل رسیدگی به ابعاد این جنایت در حال انجام است.

منبع: دادگستری لرستان

برچسب ها: دادگستری ، لرستان
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