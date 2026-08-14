یونیوز فاش کرد که ایران با ارسال هشدار‌هایی به دمشق و شماری از کشور‌های منطقه، سناریوی حمله تروریست‌های تحت کنترل الجولانی به حزب‌الله را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری یونیوز گزارش داد که ایران سناریوی مداخله نظامی تروریست‌های ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور خودخوانده سوریه در لبنان را که به درخواست آمریکا در حال آمادگی بودند، خنثی کرد.

این خبرگزاری اشاره کرد که تهران از طریق ترکیه به دمشق هشدار داده است که هرگونه حمله نظامی به خاک لبنان با فعال شدن جبهه‌های متعدد در داخل سوریه و در مرز‌های آن مواجه خواهد شد.

یونیوز خاطرنشان کرد که هشدار ایران تنها متوجه دمشق نبوده، بلکه به آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض نیز رسیده و حاوی این پیام بود که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزب الله می‌تواند به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده در داخل سوریه تبدیل شود.

این آژانس خبری اعلام کرد که این هشدار شامل هشدار حمله موشکی است که از دمشق آغاز می‌شود و در اولین حمله بیش از ۱۰۰ هدف استراتژیک از جمله کاخ ریاست جمهوری هدف قرار خواهد گرفت.

به گفته این خبرگزاری، هشدار ایران باعث شد طرف‌های منطقه‌ای هزینه‌های این سناریو را بررسی کنند، به خصوص از آنجایی که به نظر نمی‌رسد سوریه بتواند در برابر یک جنگ داخلی جدید مقاومت کند.

یونیوز تایید کرد که ایران موفق شده است هرگونه مداخله احتمالی سوریه در لبنان را از یک گزینه نظامی قابل فروش برای آمریکا به یک ماجراجویی منطقه‌ای پرهزینه تبدیل کند.

این خبرگزاری در مورد مواضع کشور‌های مربوطه گفت که امارات اشتیاق خود را برای تامین مالی هرگونه عملیات نظامی سوریه در لبنان و آمادگی خود را برای پرداخت حقوق تروریست‌ها و تامین مالی عملیات جنگی ابراز کرده است، در حالی که عربستان این ایده را رد کرد،  اما با مداخله در چارچوب ترتیباتی که حزب الله را بدون شعله‌ور کردن منطقه تضعیف می‌کند، مخالفتی نداشت.

یونیوز خاطرنشان کرد که حمید الشاطری، رئیس اطلاعات عراق، از دمشق بازدید کرده و به مقامات سوری اطلاع داده است که بغداد هرگونه گسترش سوریه به خاک لبنان را رد می‌کند.

این خبرگزاری افزود که حزب‌الله سناریوی مداخله نظامی را به عنوان یک عملیات جداگانه در سوریه نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از یک کمپین فشار منطقه‌ای آمریکایی-اسرائیلی می‌داند. همچنین معتقد است که این عملیات با هدف از هم پاشیدن ساختار مقاومت در لبنان از شرق پس از شکست تلاش رژیم تروریستی اسرائیل برای دستیابی به پیروزی قاطع در جنوب انجام می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بیش از یک بار تهدید کرده است که از کارت سوریه علیه لبنان استفاده خواهد کرد و تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ترامپ به سوریه و عراق، پیش از این به آنچه «بازگشت لبنان به شام» می‌نامید، اشاره کرده بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: ابو محمد الجولانی ، تروریست های سوری ، حزب الله لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
محمدطهماسبی
۱۳:۲۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
به امید روزی که سوریه دوباره جزئی از جبهه مقاومت باشه
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چه ایرادی داره لبنان برگرده به شام ایران هم بحرین وهم آذربایجان را برگرداند به ایران با حمایت جهانی مگه این کشورها وچند کشور دیگر روزی جزئی از ایران نبودن که به زور از دست ایران خارج شد
۶
۴
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Germany
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
جولانی قاتل و تروریست اگر عقل داشته باشد ،باید فهمیده باشد وجود حزب الله لبنان بازدارنده و ضامن عدم تصرف سوریه توسط رژیم متحوس و جنایتکار صهیونیستی است !!!
هرگونه تضعیف توانائیهای حزب الله لبنان اثر مستقیم به افزایش احتمال تصرف راحت سوریه توسط اسرائیل دارد!!!
۴
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