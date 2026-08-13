باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ محمد تدین‌پور، رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان لرستان، با اشاره به برگزاری دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد (لرتباران) و فجر سپاسی شیراز در روز جمعه ۲۳ مردادماه، اظهار کرد: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل تردد شهروندان و هواداران، محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر خرم‌آباد اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و مسیرهای منتهی به میدان پلیس و محدوده‌های اطراف محل برگزاری مسابقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس پلیس راهور لرستان ادامه داد: محدودیت ترافیکی در مسیر میدان عدالت به سمت میدان پلیس، خیابان لاله به سمت میدان پلیس و همچنین میدان پلیس به سمت خیابان ۱۷ شهریور اعمال خواهد شد.

تدین‌پور با اشاره به تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای زمان پایان مسابقه نیز گفت: پیش از پایان بازی نیز محدودیت‌های ترافیکی در این مسیرها اعمال خواهد شد تا خروج هواداران و مدیریت تردد خودروها با نظم بیشتری انجام شود

وی از هواداران و شهروندان خواست ضمن توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند و افزود: همراهی مردم با پلیس می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و برگزاری مطلوب این مسابقه داشته باشد.