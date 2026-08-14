سنتکام از تشکیل گروه ضربت چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی فالکون استرایک با مشارکت نیرو‌های آمریکایی و کشور‌های منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا از آغاز تشکیل اولین گروه ضربت چندملیتی مختص پهپاد‌های تهاجمی در غرب آسیا خبر داد که هدف آن گسترش قابلیت‌های واشنگتن و شرکایش در زمینه سامانه‌های بدون سرنشین است.

این فرماندهی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نیروی جدید که «گروه ضربت فالکون استرایک» نام دارد، از پهپاد‌های تهاجمی تک‌جهته به همراه سامانه‌های بدون سرنشین که در هوا، سطح دریا و زیر آن فعالیت می‌کنند، استفاده خواهد کرد و پرسنل نظامی آن از آمریکا و کشور‌های شریک منطقه‌ای خواهند بود.

این اقدام نه ماه پس از آن صورت می‌گیرد که سنتکام «گروه ضربت اسکورپیون استرایک» را تاسیس کرد، که آن را به عنوان اولین اسکادران آمریکایی اختصاص داده شده به پهپاد‌های تهاجمی یک‌طرفه در غرب آسیا توصیف کرد.

برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا در این خصوص گفت که نیروی ضربتی فالکون بر اساس تجریه نیروی ضربتی اسکورپیون، با بهره‌گیری از «نوآوری‌های قابل توجه» در قابلیت‌های متحدان و شرکای منطقه‌ای، توسعه خواهد یافت.

کوپر ادعا کرد که ادغام و به‌کارگیری مشترک این قابلیت‌های جدید به آمریکا و شرکایش کمک می‌کند تا «به سرعت پتانسیل جدیدی را که در حال ظهور است، درک کنند».

طبق اعلام سنتکام، این فرماندهی از قبل مشورت با شرکای منطقه‌ای خود را آغاز کرده و در تلاش است تا دعوت‌نامه‌های رسمی برای پیوستن به این نیروی جدید ارسال کند. با پیوستن رسمی کشور‌های شریک، قرار است قابلیت‌های پهپاد‌های تهاجمی در سراسر غرب آسیا در یک چارچوب یکپارچه، چند دامنه‌ای و چندملیتی گسترش یابد و در نتیجه آنچه را که این فرماندهی به عنوان یک عامل بازدارنده مشترک توصیف می‌کند، تقویت کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: پهپادهای آمریکا ، جنگ منطقه ای ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
انتقاد شدید شومر از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران
واشنگتن‌پست فاش کرد:
فرار ترامپ با کامیون حمل غذا در فرودگاه ترکیه!
سناتور آمریکایی: تهران برد و واشنگتن باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
آخرین اخبار
نعیم قاسم: هرکس روی تسلیم شدن مقاومت حساب کند، روی سراب حساب کرده است
سناتور آمریکایی: هیمنه و سلطه کامل آمریکا رو به افول است
آماده‌باش مراکش برای جلوگیری از موج تازه مهاجرت به اسپانیا
درخواست پاکستان از آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
مفتی جعفری لبنان خواستار توافق ایران و عربستان برای نجات لبنان شد
گزارش آتش‌سوزی در کرواسی، یونان و فرانسه
ترامپ هنوز از نتانیاهو برای انتخابات حمایت نکرده است
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است