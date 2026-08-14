باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا از آغاز تشکیل اولین گروه ضربت چندملیتی مختص پهپادهای تهاجمی در غرب آسیا خبر داد که هدف آن گسترش قابلیتهای واشنگتن و شرکایش در زمینه سامانههای بدون سرنشین است.
این فرماندهی در بیانیهای اعلام کرد که این نیروی جدید که «گروه ضربت فالکون استرایک» نام دارد، از پهپادهای تهاجمی تکجهته به همراه سامانههای بدون سرنشین که در هوا، سطح دریا و زیر آن فعالیت میکنند، استفاده خواهد کرد و پرسنل نظامی آن از آمریکا و کشورهای شریک منطقهای خواهند بود.
این اقدام نه ماه پس از آن صورت میگیرد که سنتکام «گروه ضربت اسکورپیون استرایک» را تاسیس کرد، که آن را به عنوان اولین اسکادران آمریکایی اختصاص داده شده به پهپادهای تهاجمی یکطرفه در غرب آسیا توصیف کرد.
برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا در این خصوص گفت که نیروی ضربتی فالکون بر اساس تجریه نیروی ضربتی اسکورپیون، با بهرهگیری از «نوآوریهای قابل توجه» در قابلیتهای متحدان و شرکای منطقهای، توسعه خواهد یافت.
کوپر ادعا کرد که ادغام و بهکارگیری مشترک این قابلیتهای جدید به آمریکا و شرکایش کمک میکند تا «به سرعت پتانسیل جدیدی را که در حال ظهور است، درک کنند».
طبق اعلام سنتکام، این فرماندهی از قبل مشورت با شرکای منطقهای خود را آغاز کرده و در تلاش است تا دعوتنامههای رسمی برای پیوستن به این نیروی جدید ارسال کند. با پیوستن رسمی کشورهای شریک، قرار است قابلیتهای پهپادهای تهاجمی در سراسر غرب آسیا در یک چارچوب یکپارچه، چند دامنهای و چندملیتی گسترش یابد و در نتیجه آنچه را که این فرماندهی به عنوان یک عامل بازدارنده مشترک توصیف میکند، تقویت کند.
منبع: آر تی