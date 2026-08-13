باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه ربیعالاول ۱۴۴۸ ﻫ. ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه صفر ۲۹ روزه بوده و آغاز ماه ربیعالاول ۱۴۴۸ روز جمعه ۲۳ مردادماه خواهد بود.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
گزارش استهلال ماه ربیع الاول ۱۴۴۸ ﻫ. ق
الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد (۲۹ صفر ۱۴۴۸)
زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۲۱:۰۶ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد۱۴۰۵
زمان غروب خورشید: ساعت ۱۸:۵۶
زمان غروب ماه: ساعت ۱۹:۲۴
ارتفاع ماه: ۴.۷ درجه
مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۲۸ دقیقه
سن ماه: ۲۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
فاصله زاویهای ماه و خورشید: ۱۱.۶ درجه
ب ـ پیشبینی تقویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال
تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، پیشبـینی کردهاند هـلال ماه ربیع الاول در کشور قابل رؤیت است؛ بنابراین ماه صفر ۲۹ روزه بوده و اول ماه ربیع الاول ۱۴۴۸ روز جمعه ۲۳ مردادماه خواهد بود.
ج ـ گزارشهای رسیده
در همین راستا ستادهای استهلال و گروههای رصدی در سراسرکشور به همراه تجهیزات رصدی درغروب روز پنجشنبه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است.
۱. مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح رؤیت شد:
استان اصفهان: ۲ گروه در گردنه خروسگلو اصفهان
۲. مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:
استان خراسان رضوی: مشهد، گروه طلاب، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد
استان تهران: تهران، بوستان چیتگر، فرهنگ سرای بهمن
استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، طبس، سرایان
استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، محلات
استان سیستان و بلوچستان: زابل، چابهار
استان خوزستان: اهواز، خرمشهر، دزفول
استان خراسان شمالی: بجنورد، جاجرم
استان چهارمحال بختیاری: بروجن
استان هرمزگان: بنـدرلنگه، رودان
استان اصفهان: دولت آباد، درچه
استان فارس: شیـراز، لامرد
استان یزد: یزد، اردکان، میبد
استان آذربایجان شرقی: تبریز
استان قم: قــم، پردیسان
استان اردبیل: اردبیل
استان ایلام: دهلران
استان زنجان: زنجان
استان بوشهر: گناوه
استان گلستان: گرگان
منبع: دفتر مقام معظم رهبری