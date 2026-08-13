باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه ربیع‌الاول ۱۴۴۸ ﻫ. ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه صفر ۲۹ روزه بوده و آغاز ماه ربیع‌الاول ۱۴۴۸ روز جمعه ۲۳ مردادماه خواهد بود.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

گزارش استهلال ماه ربیع الاول ۱۴۴۸ ﻫ. ق

الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد (۲۹ صفر ۱۴۴۸)

زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۲۱:۰۶ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد۱۴۰۵

زمان غروب خورشید: ساعت ۱۸:۵۶

زمان غروب ماه: ساعت ۱۹:۲۴

ارتفاع ماه: ۴.۷ درجه

مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۲۸ دقیقه

سن ماه: ۲۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

فاصله زاویه‌ای ماه و خورشید: ۱۱.۶ درجه

ب ـ پیش‌بینی تقویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال

تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، پیش‌بـینی کرده‌اند هـلال ماه ربیع الاول در کشور قابل رؤیت است؛ بنابراین ماه صفر ۲۹ روزه بوده و اول ماه ربیع الاول ۱۴۴۸ روز جمعه ۲۳ مردادماه خواهد بود.

ج ـ گزارش‌های رسیده

در همین راستا ستاد‌های استهلال و گروه‌های رصدی در سراسرکشور به همراه تجهیزات رصدی درغروب روز پنجشنبه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است.

۱. مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم مسلح رؤیت شد:

استان اصفهان: ۲ گروه در گردنه خروسگلو اصفهان

۲. مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:

استان خراسان رضوی: مشهد، گروه طلاب، تربت جام، درگز، گلبهار، قوچان، بجستان، گناباد، نیشابور، سبزوار، طرقبه، تربت حیدریه، تایباد

استان تهران: تهران، بوستان چیتگر، فرهنگ سرای بهمن

استان خراسان جنوبی: بیرجند، خضری، طبس، سرایان

استان مرکزی: اراک، تفرش، کمیجان، ساوه، محلات

استان سیستان و بلوچستان: زابل، چابهار

استان خوزستان: اهواز، خرمشهر، دزفول

استان خراسان شمالی: بجنورد، جاجرم

استان چهارمحال بختیاری: بروجن

استان هرمزگان: بنـدرلنگه، رودان

استان اصفهان: دولت آباد، درچه

استان فارس: شیـراز، لامرد

استان یزد: یزد، اردکان، میبد

استان آذربایجان شرقی: تبریز

استان قم: قــم، پردیسان

استان اردبیل: اردبیل

استان ایلام: دهلران

استان زنجان: زنجان

استان بوشهر: گناوه

استان گلستان: گرگان

منبع: دفتر مقام معظم رهبری