باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید قرار است در پایان ماه سمت خود را ترک کند. دونالد ترامپ روز گذشته با تمجید فراوان، لویت را یکی از «بهترین سخنگویان مطبوعاتی کاخ سفید در تاریخ» خواند و دلیل کناره‌گیری او را مسائل شخصی عنوان کرد.

او گفت که لویت می‌خواهد پس از تولد فرزندش، وقت بیشتری را با خانواده بگذراند.

اما تحلیلگران می‌گویند لویت در واقع کسی بود که طی این مدت با سبک تهاجمی پاسخ‌دهی به رسانه‌ها، توجه‌ها را تا اندازه‌ای از ترامپ دور می‌کرد و به نحوی به «سپر رسانه‌ای ترامپ» تبدیل شده بود.

تعرفه‌ها؛ یکی از جنجالی‌ترین رویارویی‌های لویت با رسانه‌ها

یکی از این موارد، اظهارات نادرست او درباره طرح تعرفه‌های ترامپ بود. در یک نشست خبری در مارس ۲۰۲۵، خبرنگار آسوشیتدپرس از لویت پرسید چرا ترامپ به جای کاهش مالیات‌ها که در دوران انتخابات وعده داده بود، در حال اعمال «افزایش مالیات در قالب تعرفه‌ها» است.

لویت پاسخ داد: «رئیس جمهور در حال افزایش مالیات نیست. تعرفه‌ها مالیاتی بر کشور‌های خارجی هستند که ما را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. تعرفه‌ها برای مردم آمریکا کاهش مالیات محسوب می‌شوند و رئیس‌جمهور شدیداً طرفدار کاهش مالیات است».

جاش بواک، خبرنگار آسوشیتدپرس پاسخ داد: «ببخشید... تا حالا خودتان تعرفه پرداخت کرده‌اید؟ چون من پرداخت کرده‌ام. تعرفه‌ها از شرکت‌های خارجی گرفته نمی‌شوند؛ واردکنندگان آنها را پرداخت می‌کنند».

لویت در پاسخ گفت: «فکر می‌کنم توهین‌آمیز است که بخواهید دانش اقتصادی من را امتحان کنید. حالا از اینکه به آسوشیتدپرس اجازه دادم سؤال بپرسد، پشیمانم».

در آن زمان، رسانه‌ها به سرعت گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی منتشر کردند و اقتصاددانان توضیح دادند که چرا تعرفه‌ها عملاً نوعی مالیات محسوب می‌شوند. ویدئو‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که لویت را به تمسخر می‌گرفتند. در همین حال، منتقدان گفتند سخنگوی کاخ سفید حتی اصول ابتدایی اقتصاد را متوجه نمی‌شود.

در مقابل، رسانه‌های محافظه‌کار او را به دلیل «ساکت کردن» خبرنگار تحسین کردند.

اما بحث درباره اینکه آیا لویت مفهوم تعرفه را می‌دانست یا نه، از این سؤال جذاب‌تر شد که در نهایت چه کسی هزینه تعرفه را پرداخت می‌کند.

وقتی اختلاف با رسانه‌ها به دادگاه کشید

اما بحث بر سر تعرفه‌ها، شدیدترین درگیری لویت با رسانه‌های جریان اصلی آمریکا نبود. وقتی آسوشیتدپرس حاضر نشد نام «خلیج آمریکا» را که ترامپ برای «خلیج مکزیک» انتخاب کرده بود به کار ببرد، کاخ سفید خبرنگاران این خبرگزاری را از حضور در دفتر بیضی، ایرفورس وان و برخی رویداد‌ها منع کرد.

آسوشیتدپرس در نهایت با حکم دادگاه فدرال توانست دسترسی خود را بازگرداند. اما تا آن زمان، این درگیری به یک دعوای سیاسی بر سر نام یک پهنه آبی تبدیل شد.

حمله لویت به خبرنگاران پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی

در یک مورد دیگر می‌توان به ماجرای کشته شدن یک زن ۳۷ ساله در عملیات اداره مهاجرت آمریکا اشاره کرد. زمستان امسال زنی به نام «رنه نیکول گود» در مینیاپولیس، در جریان عملیات اداره مهاجرت آمریکا توسط مأمور این نهاد با شلیک گلوله کشته شد. مقام‌های دولت ترامپ گفتند مأمور در دفاع از خود عمل کرده، چون مدعی بودند خودروی زن به سمت مأمور حرکت کرده است؛ اما مقام‌های محلی و برخی ویدئو‌ها درباره این روایت اختلاف نظر ایجاد کردند.

چند روز بعد در نشست خبری، خبرنگار نشریه «هیل» از کارولین لویت پرسید: اگر اداره مهاجرت درست عمل می‌کند، پس چگونه کشته شدن آن زن را توضیح می‌دهید؟

لویت به جای پاسخ مستقیم، خبرنگار را به جانبداری سیاسی متهم کرد و ضمن حمله به او گفت: «شما یک خبرنگار متعصب با دیدگاه چپ‌گرایانه هستید... یک خبرنگار جناح چپ. شما خبرنگار نیستید؛ در این اتاق وانمود می‌کنید روزنامه‌نگار هستید... اصلاً نباید روی آن صندلی بنشینید».

این حمله شخصی باعث شد توجه‌ها به عملکرد مأموران اداره مهاجرت و کشته شدن یک شهروند آمریکایی کاهش یابد و در عوض به رفتار لویت با خبرنگاران، معطوف شود.

در نهایت، یکی از تأثیرگذارترین اقدامات لویت که احتمالاً ماندگار خواهد بود، ایجاد جایگاه «رسانه‌های جدید» در اتاق نشست خبری کاخ سفید برای پادکسترها، اینفلوئنسر‌ها و تولیدکنندگان محتوا بود.

این اقدام برای دولت ترامپ بسیار مفید بود و منبع ثابتی از چهره‌های همسو با جریان راست در اختیار لویت قرار می‌داد تا سؤال‌های مطلوبی مطرح کنند و به او کمک می‌کرد تصویر مناسبی از خود به‌عنوان مدافع آمریکای محافظه‌کار در برابر رسانه‌های دموکرات ایجاد کند؛ ویدئو‌هایی هم تولید می‌شد که به‌راحتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شدند.

لویت در بیانیه‌ای که روز گذشته درباره کناره‌گیری خود منتشر کرد، نشان داد که همچنان به نقشی که برای خود تعریف کرده بود پایبند است. او سخن گفتن از طرف ترامپ را «افتخار و ماجراجویی» خواند و گفت «از اینکه مردم آمریکا حقیقت موفقیت‌های ترامپ را بشنوند» لذت برده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد لویت نقشی را که ترامپ از او می‌خواست، به‌خوبی می‌شناخت و آن را اجرا کرد.

منبع: نیوزویک