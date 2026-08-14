باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، روز پنجشنبه تجاوزات و توهین‌های مکرر آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و غربی‌ها به قرآن کریم را محکوم کرد و آتش زدن قرآن کریم را اقدامی خصمانه و مستقیم با هدف ضربه زدن به قداست قرآن کریم و جدا کردن مسلمانان از هدایت دینشان توصیف کرد.

سید الحوثی در بیانیه‌ای توضیح داد که این اقدامات محدود به اقدامات فردی نیست، بلکه در چارچوب یک استراتژی جامع قرار می‌گیرد که شامل «جنگ نرم و نظامی» برای جلوگیری از گسترش اسلام و تصویب طرح‌های سیاسی در منطقه است، با توجه به اینکه اختلاف اساسی دشمنان با قرآن در ارزش‌های آن و دعوت آن به عدالت و آزادی و رد استبداد نهفته است.

رهبر انصارالله یمن از انفعال بسیاری از کشور‌های اسلامی در اتخاذ موضع قاطع در قبال این تخلفات انتقاد و تاکید کرد که جهان اسلام می‌تواند در صورت فعال شدن ابزار‌های فشار، که در راس آنها تحریم سیاسی و اقتصادی رسمی و مردمی کالا‌های این کشورهاست، کشور‌های حامی این اقدامات را به عقب‌نشینی وادار کند.

سید الحوثی در پایان بیانیه خود خواستار تقویت ارتباط با قرآن کریم و تثبیت حرمت آن در فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی شد و با اشاره به تلاش‌های رویداد‌ها و تظاهرات در یمن برای ابراز این موضع، بر ادامه این مسیر تاکید کرد.

منبع: المیادین