معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حال حاضر از ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات عبور کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیز عبور کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حال حاضر از ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات عبور کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیز عبور کنیم.

او درباره سهم انرژی بادی از سبد تجدیدپذیرها نیز اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور حدود ۳۷۴ مگاوات است. پیش از این، نیروگاه‌های بادی ۵۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی را آغاز کرده بودیم و اخیراً نیز اجرای طرح‌های جدید را شروع کرده‌ایم.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: امیدواریم با فراهم شدن تمهیدات لازم، یک ظرفیت ۶۵۰ مگاواتی دیگر نیروگاه‌های بادی وارد مرحله اجرا شود و روند توسعه این نیروگاه‌ها ادامه پیدا کند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، تجدید پذیر
خبرهای مرتبط
قبض‌های برق چگونه محاسبه می‌شوند؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
۳ هزار چاه غیرمجاز استان تهران در صف انسداد؛ آبخوان‌ها زیر فشار خشکسالی
برق ۳ واحد صنعتی به دلیل استفاده از ماینر‌های غیرمجاز قطع شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
کمبود آب در رودخانه های اروپا و خاموشی راکتور های هسته ای نشان داد که تولید برق از طرق سلول‌های خورشیدی تنها و تنها تولید انرژی پایدار و ارزان هست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
دولت فقط به اندازه یه یخچال فریزر ۱۴ فوت و ۳ تا لامپ کم مصرف و تابستونا با احتساب یه کولر گازی ۹۰۰۰ موظفه برق مجانی بده و اضافه بر اون میتونه آزاد بگیره البته گاز نیروگاهها رو باید به قیمت تموم شده حساب کنه نه فیمت جهانی
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
آخرین اخبار
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا