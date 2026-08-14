باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حال حاضر از ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات عبور کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیز عبور کنیم.

او درباره سهم انرژی بادی از سبد تجدیدپذیرها نیز اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور حدود ۳۷۴ مگاوات است. پیش از این، نیروگاه‌های بادی ۵۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی را آغاز کرده بودیم و اخیراً نیز اجرای طرح‌های جدید را شروع کرده‌ایم.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: امیدواریم با فراهم شدن تمهیدات لازم، یک ظرفیت ۶۵۰ مگاواتی دیگر نیروگاه‌های بادی وارد مرحله اجرا شود و روند توسعه این نیروگاه‌ها ادامه پیدا کند.