مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به آمادگی برای موج بازگشت مسافران از مشهد مقدس گفت: از پس‌فردا آماده موج بازگشت مسافران هستیم و طی دو تا سه روز آینده، زائرانی که به مشهد مقدس مشرف شده‌اند، با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در چارچوب سهمی که بر عهده سازمان راهداری است، به مبادی اصلی خود بازخواهند گشت.

وی با بیان اینکه طرح سفر امسال بر پایه پیش‌فروش بلیت و ترویج سفرهای برنامه‌ریزی‌شده برای مدیریت زمان رفت و برگشت مسافران اجرا شده است، افزود: از مردم عزیز درخواست می‌کنم با توجه به اینکه در سامانه «سپاس» به نشانی arto.ir، تمامی بلیت‌های برگشت به مبادی استان‌هایی که برای آنها سرویس اعزام شده، موجود است، پیش از مراجعه به پایانه‌های مسافری مشهد نسبت به تهیه بلیت خود اقدام کنند.

الهیاری فومنی ادامه داد: این اقدام موجب می‌شود هم از تجمع در پایانه‌های مسافری کاسته شود و هم میزان معطلی مسافران کاهش پیدا کند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری همچنین گفت: مسافرانی که در سامانه سپاس با موجودی صفر بلیت مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق بخش «لیست انتظار» سامانه، درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: همکاران ما در استان خراسان رضوی، فهرست مسافرانی را که موفق به تهیه بلیت نشده‌اند، رصد می‌کنند و از طریق تعریف سرویس‌های فوق‌العاده توسط شرکت‌های حمل‌ونقل، برای این افراد نیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی جهت بازگشت فراهم خواهد شد.

فومنی تأکید کرد: هدف این است که موج بازگشت زائران با برنامه‌ریزی مناسب، کمترین میزان تجمع و معطلی در پایانه‌ها و با تأمین ناوگان مورد نیاز انجام شود و مسافران به سلامت به مبادی اصلی خود بازگردند.