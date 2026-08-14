باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر یاسر خوانچه‌مهر مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان از واژگونی یک دستگاه وانت نیسان حامل اتباع افغانی در جاده رودان به سمت دوراهی میناب خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و ۱۷ مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود:با توجه به تعداد بالای مصدومان، به‌منظور مدیریت مناسب صحنه و تسریع در روند امدادرسانی، هفت دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری رودان، پایگاه‌های شهری یک و ۲، دوراهی میناب، شمیل، جلابی بندرعباس و هلال‌احمر دوراهی میناب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تعدد مصدومان، اتوبوس آمبولانس نیز برای پشتیبانی از عملیات فعال شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان اضافه کرد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و ارزیابی اولیه صحنه، مشخص شد تعدادی از سرنشینان پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی محل حادثه را ترک کرده‌اند.

به گفته وی در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و ۱۷ نفر از مصدومان حاضر در صحنه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، تحت مراقبت نیرو‌های امدادی قرار گرفتند.

خوانچه‌مهر خاطرنشان کرد: از مجموع مصدومان، یک نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان شد، ۱۰ نفر به بیمارستان امام علی (ع) رودان و ۶ نفر دیگر به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب برای ادامه روند درمان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: مصدومان این حادثه از اتباع افغانستان بودند.